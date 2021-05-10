ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женщины, которых задержали в сауне Жодино, получили штрафы по 100 и 200 базовых величин

10.05.2021 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Общая сумма штрафов составила 45 820 рублей, или чуть более 18 000 долларов в эквиваленте.


Фото, опубликованное УВД Миноблисподкома на следующий день после задержания. 

6 и 7 мая в Жодинском городском суде прошли заседания по административным делам в отношении 12 жительниц Жодино, которых 24 апреля задержали в частной бане.

Среди женщин, в основном, педагоги и медицинские работники, некоторые из них — многодетные мамы, есть мать-героиня, мать ребенка с инвалидностью. Никто из них не признал свою вину. При этом каждая из них пояснила, что в бане не было никакого собрания, никто из них не был на этой встрече с запрещенной символикой.

По мнению обвиняемых, видеозаписи с камер, на которые снимали происходящее милиционеры и с регистраторов, которыми они оснащены, доказали бы невиновность всех. Но ходатайства о просмотре видео не были удовлетворены, так как в ответ на запрос суда начальник Жодинского ГОВД Владимир Троцюк сообщил, что камеры технически неисправны и записей происходившего в сауне нет.

В суде выступили свидетели — военнослужащий Ганаков и милиционеры Чиженков и Мусик. Они пояснили, что когда всех вывели из сауны, сотрудники обнаружили там чей-то рюкзак, в котором был один флаг. Ни у кого из присутствовавших в руках свидетели флагов не видели. Кому принадлежал рюкзак, неизвестно, пишет ex-press.by.

Судьи Иван Гринкевич, Анна Муковозчик и Екатерина Якубицкая вынесли решения наказать женщин штрафами:

Ольга Ольшевская получила 100 базовых величин,
Наталья Локить — 100 базовых величин,
Ольга Алексеева — 200 базовых величин,
Наталья Беляцкая — 200 базовых величин,
Светлана Шабуня — 100 базовых величин,
Вера Такарчук — 100 базовых величин,
Алена Гайдук — 100 базовых величин,
Наталья Котова — 80 базовых величин,
Инна Чижонок — 200 базовых величин,
Наталья Сацукевич — 100 базовых величин,
Виктория Кажура — 100 базовых величин,
Людмила Онисимова — 200 базовых величин.

Всего: 1 580 базовых величин, или 45 820 рублей (более 18 000 долларов в эквиваленте).

Напомним, 24 апреля в городе отсутствовала и горячая, и холодная вода из-за запланированной промывки водопровода. Но помыться в сауне женщинам не удалось. За ними приехали четыре буса с ОМОНом и милицией.

Всех задержанных доставили в Жодинский ГОВД. Здесь им сообщили, что в милицию поступил сигнал о том, что они употребляют наркотики. Через некоторое время причину задержания изменили и составили протоколы об участии в незаконном массовом мероприятии.

В ИВС оставили 9 человек, которых осудили через три дня — они получили по 15 и по 25 суток ареста.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общая сумма штрафов составила 45 820 рублей, или чуть более 18 000 долларов в эквиваленте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Феминистки отвечают: обязательно ли выпивать с коллегами-мужчинами, чтобы сделать карьеру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by