Что из себя представляют домашние зарядные станции для авто? Обзор Wallbox

Источник материала: Onliner По анализу мировых автопроизводителей, уже в ближайшую пятилетку около половины новых авто в мире будут электрическими. Стремительными темпами EV-сегмент проникает и на наш достаточно консервативный рынок. Кажется, еще вчера мы читали про электромобили только в специализированных изданиях, а сегодня машины «зеленого будущего» все чаще появляются в наших дворах. Кроме общественной сети зарядных станций, потенциальных владельцев электрокаров интересуют бытовые зарядные устройства, которые можно купить в нашем Каталоге. Одними из самых популярных домашних станций являются испанские Wallbox. Чтобы познакомиться с этими устройствами поближе, мы пообщались с Дмитрием из компании «Черутти», которая является официальным дистрибьютором Wallbox в Беларуси.

На кого ориентированы станции Wallbox?

Чаще всего зарядные устройства типа Wallbox приобретают владельцы электрокаров, проживающие в частных домах, либо для установки их на крытых охраняемых паркингов. Такой бокс можно установить и в обычном гараже, куда подведено электричество. Степень защиты у данных устройств не позволяет использовать их на открытых парковках. С водонепроницаемостью у станций все в порядке, а вот антивандальной защиты нет.

— Мы совсем недавно начали заниматься поставкой Wallbox в Беларусь и сейчас ведем переговоры с паркингами некоторых жилых комплексов. Наши станции имеют одно большое преимущество перед конкурентами — это возможность перераспределения выделенной энергии на зарядные станции. Основная проблема всех гаражей, паркингов и даже домов — это маленький объем выделенной мощности. В наших устройствах есть два типа распределения электроэнергии: Sharing и Boosting, — рассказывает Дмитрий.





Что за Sharing и Boostng?

Sharing позволяет перераспределять энергию. Например, на паркинг, где стоит 10 зарядных станций, выделено 100 кВт энергии. Каждая из станций может выдавать до 22 кВт. Получается, если заряжаются сразу 10 машин, выделенной энергии не хватит на всех, что в итоге приведет к перегрузке сети и выбиванию автомата. В случае со станциями Wallbox есть возможность задать выделенную энергию на одном из устройств (так называемая «Первая станция»), и тогда один блок будет контролировать все остальные. Если вдруг каждый столбик занят электрокаром, то автоматика отдает каждой станции по 10 кВт. Если отъехала одна машина, освободив зарядку, то ее 10 кВт·ч распределятся на остальные — тогда у каждого бокса будет отдача чуть больше, чем 11 кВт.

Системы Sharing и Boosting позволяют не перегружать сеть

Boosting больше подходит для частных домов. На выходе из автомата ставится дополнительный электронный счетчик, который соединяется с зарядной станцией. Там указывается максимальная мощность энергии, выделяемой на весь дом. И в зависимости от потребления главного источника (т. е. непосредственно дома) весь остаток уходит на зарядку.

Переведем на человеческий язык. Допустим, вы приехали домой и поставили заряжаться машину в гараж. Потом вы пошли на кухню и включили электрический чайник. В этот момент «дом» начинает забирать чуть больше электроэнергии. Значит, зарядка машины будет происходить чуть медленнее. Когда чайник закипел и выключился, происходит обратное перераспределение энергии, и автомобиль снова получает больше заряда. Это опять-таки позволяет не перегружать сеть и в рамках выделенной энергии на дом полноценно заряжать автомобиль максимально быстро, насколько это возможно.





С чего начинать выбор зарядной станции?

—Начинать нужно с выбора автомобиля, а не станции. Допустим, возьмем электрокары, приезжающие к нам из США и Европы. Нужно помнить, что в США используются, как правило, однофазные зарядные станции, в Европе — трехфазные. Из Китая обычно тоже приходят автомобили, работающие с трехфазными устройствами. Кроме того, нужно узнать, хватает ли выделенной мощности в вашем доме. Возможно, придется обращаться в энергосети за дополнительным выделением мощности, — рассказал эксперт.





Все зарядные станции Wallbox по умолчанию идут с тремя фазами. Но сколько будет подаваться в зарядное устройство автомобиля, зависит от выбора типа зарядного «пистолета» — Type 1 или Type 2. Здесь все просто: Type 1 имеет одну фазу, и подводить к зарядному устройству тоже нужно одну фазу. Если же вы берете европейский стандарт Type 2, то зарядка будет трехфазной.

Чем отличаются разные модели станций?

Станции Wallbox стоят в Каталоге Onliner от 3 тысяч рублей до почти 6 тысяч рублей. Разбежка в два раза объясняется разным функционалом. Самая доступная линейка — Wallbox Pulsar. У таких станций имеется функция синхронизации с телефоном через Bluetooth через специальное приложение. Оно позволяет запустить устройство, разблокировать, заблокировать, выставить отложенный старт, отрегулировать мощность зарядки и пр. Bluetooth-соединение требует нахождения пользователя возле устройства.

Следующая по ценовому диапазону — модель Wallbox Pulsar Plus. Здесь уже добавляется модуль Wi-Fi, позволяющий управлять станцией через интернет удаленно. Кроме того, Plus умеет обновлять ПО через интернет без лишних манипуляций с телефоном (как в случае с Wallbox Pulsar). В Plus появляются описанные выше системы Sharing и Boosting. Такие станции стоят уже от 4179 рублей.

Самыми дорогими в нашем Каталоге являются боксы Wallbox Commander, за которые просят от 5880 рублей. Во флагманской модели есть сенсорный дисплей, который позволяет управлять встроенными функциями не через приложение, а непосредственно на самой станции. Кроме того, здесь есть модуль чтения карточек для разблокировки. Это может понадобиться, если, например, вы ставите одну станцию на двоих с соседом. Еще данный функционал пригодится владельцам отелей: Wallbox Commander можно разблокировать той же карточкой, которая открывает двери номеров. Для каждой карточки можно создать свой аккаунт и отслеживать потребление энергии каждого пользователя.

Отдельно стоит отметить модель под названием Wallbox Copper. Она обладает теми же функциями, что Commander, за исключением сенсорного экрана. Кроме того, Copper можно оставить без зарядного шнура, чтобы владелец электрокара воспользовался своим.

Что я получаю в комплекте с зарядкой?

Зарядные станции Wallbox поставляются в виде аккуратной коробочки с торчащим из нее шнуром (кроме модели Copper, где может быть просто розетка). По умолчанию кабель имеет длину 5 метров. Опционально доступны 7- и 10-метровые варианты. При покупке необходимо выбрать зарядный «пистолет»: Type 1 или Type 2 (первый — чуточку дешевле). Есть модели черного и белого цвета. Все без исключения модели Wallbox имеют максимальную мощность 22 кВт — главное, чтобы хватило мощности сети.

Еще в комплекте со станцией идет крепление для «пистолета», крепежный комплект для самой станции и одна RFID-карта (для моделей Copper SB и Commander 2).





Допустим, я купил станцию. Сколько стоит установка?

— Здесь все может варьироваться в зависимости от объема электромонтажных работ. Если у вас из стены уже торчат необходимые кабели и нужно просто установить станцию — это работа 5 минут, и мы ее делаем бесплатно, если клиент находится в пределах 30 км от Минска. Но часто необходимо проводить определенные работы по подготовке зарядного места. Допустим, у вас есть дом и желание поставить зарядную станцию в гараж. Где-то на участке или на столбе возле участка расположен вводной щиток. От него нужно запитать станцию, установив дополнительный автомат, — пояснил Дмитрий. Эксперт советует выводить в место зарядки 5-жильный кабель на 6 квадратов.

В гараже есть обычная розетка 220В 16А. Могу ли я заряжать машину от нее?

— Многие люди говорят: зачем нужна зарядная станция, если есть обычная розетка? В конце концов машина будет заряжаться в гараже ночью, т. е. продолжительное время. Но нужно помнить, что электромобиль неспособен просто взять 220 вольт от сети напрямую. Вам в любом случае понадобится какая-нибудь зарядная станция. Она может быть настенной, как Wallbox, или хотя бы мобильной. Мобильное устройство часто идет в комплекте с авто, но скорость заряда будет максимум 3,2 кВт·ч, а чаще 2,8 кВт·ч. Этой мощности достаточно для зарядки гибридов и электромобилей с маленькой емкостью аккумулятора (авто с аккумулятором 24 кВт будет заряжаться 7 часов до 90%). Для электромобилей с большей емкостью такого типа зарядного устройства будет недостаточно. Для таких авто существуют более мощные (следовательно, быстрые) зарядные станции, способные заряжать до 22 кВт машины из Европы и Китая с разъемом Type 2 и до 7,4 кВт для авто из США, — разъяснил Дмитрий.





Дома есть 3 фазы, но мощность маленькая. Что делать?

Это весьма распространенный вопрос. Существует 2 способа ограничения выделенной мощности на дом. Первый — ограничение вводным автоматом (его номиналом) и счетчики, способные ограничивать потребление (но они встречаются крайне редко). Первоначально надо узнать, какая мощность доступна (не на бумаге, а реально).





— Если установлен вводной автомат менее 16А с тремя фазами, то про зарядку от ввода в дом можно забыть. В этом случае необходимо обращаться в исполком с запросом на увеличение выделенной мощности. После этого от них получаются ТУ, вешается дополнительный учет и устанавливается зарядная станция. На сегодняшний момент выделенный тариф под зарядку электромобиля существует только для юрлиц, но в ближайшее время может появиться и для физлиц, — рассказал собеседник.

Вы владеете электрокаром? Можете помочь развитию EV-сегмента в Беларуси! Расскажите о своем опыте, а мы напишем об этом статью. Пишите на dl@onliner.by!