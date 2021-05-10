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«Это ПО — мешок с мусором». Как забагованная программа разорила десятки почтальонов и отправила их в тюрьму

10.05.2021 08:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В красивом будущем роботы и компьютеры заменят человека, который сможет заниматься своими делами и в ус не дуть. Так выглядят утопические варианты, но реальность часто вносит свои коррективы. Из-за них и возникает боязнь ошибки со стороны машинного интеллекта — так появляются фильмы с постапокалиптическими сценариями, в которых сломанный или заблуждающийся компьютер начинает планомерное уничтожение создавших его людей.

Обычно в таких случаях главным антагонистом выступает сошедший с ума искусственный интеллект — на такой легко спихнуть ответственность, ведь он действует как бы сам по себе. Опять же в реальной жизни многие беды происходят от ошибки человеческой. И признать сей факт очень трудно, ведь это удар по самолюбию. А если самолюбие самого высокого уровня — государственного, то ситуация усложняется еще больше.

Под конец прошлого века британская почтовая служба решила автоматизировать процессы, повысив эффективность работы и сделав жизнь почтальонов проще. Для исполнения задуманного была выбрана компания ICL, которая к тому времени уже находилась под крылом Fujitsu.

«Это ПО — мешок с мусором». Как забагованная программа разорила десятки почтальонов и отправила их в тюрьму

ICL была основана еще в 1968 году. Ее основной деятельностью являлась разработка мейнфреймов, существовало также софтверное подразделение. В какой-то мере компания стала одним из столпов новой государственной стратегии по созданию конкурента IBM и им подобных. В начале восьмидесятых одним из основных партнеров ICL стала Fujitsu, которая к концу века превратилась в единственного владельца акций британской компании, сохранявшей свой бренд до 2002 года.

Разрабатываемая платформа получила название Horizon. Это был весьма дорогостоящий проект, включавший в себя создание всей инфраструктуры от ПО до железа, а также обучение персонала. «Полевые испытания» начались в 1995-м, когда Horizon развернули в ограниченном количестве почтовых отделений. Следующие пять лет продукт дорабатывался.

В 1999 году, когда платформа была почти готова к массовому запуску, ее прозвали «крупнейшей невоенной IT-системой в Европе». К тому времени на разработку Horizon потратили около 700 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков — это невероятная по всем меркам цифра. Позже она превысила миллиард.

«Это ПО — мешок с мусором». Как забагованная программа разорила десятки почтальонов и отправила их в тюрьму
Фото: britishironworkcentre.co.uk

К моменту ожидаемого запуска система, ответственная за переводы денег и любые другие операции в почтовых отделениях, не была полностью отлажена: якобы в сентябре 1999-го боссам Fujitsu и ICL докладывали о множестве багов. Информацию не посчитали существенной. Был запланирован повсеместный запуск, который и случился в 2000 году.

Проблемы начались сразу, без паузы. Вначале они были малозаметны и выражались в незначительных суммах недостач. Младшие почтовые служащие, столкнувшись с ними, пытались самостоятельно покрыть минус. Кому-то удавалось сделать это из зарплаты, кто-то продавал машину, другие закладывали собственную недвижимость. В некоторых случаях денег все равно не хватало.

«Это ПО — мешок с мусором». Как забагованная программа разорила десятки почтальонов и отправила их в тюрьму
Фото: BBC

Доказать что-либо было невозможно: руководство почтовой службы и разработчики системы были полностью уверены в непогрешимости Horizon. А «виновные» рядовые сотрудники таковыми считались из-за особенностей работы учетных записей: контроль за ними находился лишь в их руках. С точки зрения логики топ-менеджеров все очевидно: проблема в глупом почтальоне.

В период с 2000 по 2014 год в растратах были обвинены более 730 младших почтмейстеров, то есть раз в неделю появлялся как минимум один «вор».

С течением времени снежный ком недостач рос. Одну из сотрудниц почты, например, обязали выплатить 59 тыс. фунтов стерлингов, ее коллегу — 75 тыс., другому «повезло»: «попал» тысяч на шесть. Сроки за нарушения были разными: от нескольких месяцев до нескольких лет. Люди теряли работу, семью, здоровье, деньги и возможность устроиться на хорошую должность. Зафиксирован как минимум один случай суицида и несколько попыток. Жертвой стал почтальон, «задолжавший» 100 тыс. фунтов стерлингов.

«Это ПО — мешок с мусором». Как забагованная программа разорила десятки почтальонов и отправила их в тюрьму
Ли Каслтон стал банкротом в 2004-м. Тогда ему было 39 лет, он работал на почтовую службу и «задолжал» ей 27 тыс. фунтов стерлингов. Отдавать не захотел, на него подали в суд, признав виновным. Также суд постановил выплатить 321 тыс. фунтов издержек. Фото: Convenience Store

После 11 лет использования системы выяснилось, что доступ к учетным записям ответственных лиц имеют не только они: технические специалисты также могли вносить изменения в данные конкретных пользователей. В отчете по аудиту от Ernst & Young, в частности, сообщалось, что доступ «технарей», в том числе удаленный, был неограниченным. В 2015 году появилось дополнение: узнать о «вторжении» почтальоны не могли. В почтовой службе это отрицали и пытались судиться со СМИ за информацию об этом. Потом все же признали.

В некоторых случаях сотрудники почтовых офисов могли обнаружить пропажи, которые были связаны с программными ошибками. Упоминается ситуация, когда после очередного обновления ПО система дублировала записи о переводе средств. В других случаях система, наоборот, «забывала» внести данные, что также приводило к появлению на балансе минуса, за который отвечал сотрудник.

«Это ПО — мешок с мусором». Как забагованная программа разорила десятки почтальонов и отправила их в тюрьму
Фото: theweek.co.uk

Случалось и вовсе странное: сотрудница одного из отделений в 2006 году заметила взявшуюся из ниоткуда недостачу и сразу сообщила об инциденте в техподдержку. Ей рекомендовали алгоритм для исправления, после чего минус в 2 тыс. фунтов не исчез, а превратился в 4 тыс. От нее потребовали выплатить всю сумму. Профит? Миссис Хэмилтон попросила провести аудит. Что произошло дальше? Женщину обвинили в краже и растрате, хоть и не смогли документально подтвердить их, пригрозили тюрьмой.

Некоторые баги фиксировались до массового запуска платформы, однако в Fujitsu, которая получала новые «жирные» госконтракты, сообщения о них якобы игнорировали. Постепенно описаний ошибок становилось все больше, но никаких видимых действий не предпринималось. Речь шла об ошибках в передаче данных, «фантомных транзакциях», «несоответствиях в построении дерева данных» и так далее.

«Все знали, что Horizon представляет собой мешок с д******. ПО прошло через тестеров огромное количество раз, каждый раз собирая тысячи ошибок», — рассказал один из сеньоров, который работал над продуктом в 1998—2000 годах. По его словам, в команде не было специалистов с достаточной квалификацией для выбранной работы. «Может, у них были какие-то сертификаты, но их не хватало для столь крупного проекта. Они не знали, что и как делать», — заявил он на условиях анонимности в феврале 2021 года.

«Это ПО — мешок с мусором». Как забагованная программа разорила десятки почтальонов и отправила их в тюрьму
После неожиданного завершения работы терминала с Horizon. Фото: postofficetrial.com

Бывший сотрудник Fujitsu, также пожелавший остаться анонимным, в 2001 году работал в поддержке Horizon. По словам инженера, многие ошибки системы тогда исправляли на ходу по мере их появления, код дописывался и переписывался. «Мы понимали, что код не отвечает задачам, и переписывали его», — заявил он. Затем приходил другой сотрудник и писал свой код, после этого — третий и так далее.

Кроме того, сама система записи данных с клиентских машин также не имела общего вида, что приводило к непрекращающейся путанице данных в базе (которая, в свою очередь, не была предназначена для хранения той информации, которую в нее вносили). Каждый сотрудник писал отчеты по наитию, как ему вздумается, единого словаря и API для обработки не существовало. Добавляло масла в огонь и то, что это была асинхронная система. В этом случае могла нарушаться последовательность записи в общую базу: например, пользователь вводит данные локально, а затем они стираются записью, пришедшей из головного офиса (потому что так сложилось…).

По состоянию на 2013 год Horizon использовалась в 11 500 отделениях, ежедневно через платформу поводилось 6 млн транзакций. В головном офисе почтовой службы повторяли: система работает стабильно, без сбоев и ошибок. Одновременно сторонние эксперты объясняли часть проблем плохим интернетом и устаревшим оборудованием. С учетом объемов проводимых операций сбои называли «относительно редкими» и вызванными «неожиданным стечением обстоятельств». Параллельно сотрудников почты винили в недостаточном желании сообщать о проблемах: «Хелпдеск работал до десяти вечера, никто не мешал оставить сообщение».

«Это ПО — мешок с мусором». Как забагованная программа разорила десятки почтальонов и отправила их в тюрьму
Фото: Anthony/Pexels

Тем не менее именно в 2013-м наметились изменения. Если в 2012—2013 годах обвинений почтовых служащих в растратах и кражах насчитывалось 42, то в 2013—2014-м — всего два, а еще годом позже — ни одного. Нарастало давление прессы и общественности, начали появляться подробности.

В зависимости от подхода к подсчету речь, вероятно, может идти о десятках актуальных критических багов, то есть о «кривом коде», и 12 тыс. ошибок ежегодно — собственно, последствий работы «кривого кода». В суд также были предоставлены записи как минимум о 23 критических ошибках кода, датированных еще концом девяностых годов. До этого их не рассматривали как нечто опасное и требующее внимания.

Журналы с багрепортами рассматривались позже в судах как доказательства в пользу почтмейстеров. Предполагается, что задолго до этого информация была доступна руководству Fujitsu. Однако вместо проведения расследования топ-менеджеры (опять же якобы) предпочли стратегию виктимизации (или, точнее, в современной терминологии виктимблейминга) сотрудников почты. Также во время одного из заседаний была озвучена история некорректного учета, задокументированная еще в 1999 году. В нем баланс не сходился вначале на 1,3 тыс. фунтов, на следующую неделю — на 12 тыс., после нее — более чем на миллион фунтов. «Да, выглядит плохо», — признал инженер поддержки Horizon.

Особенно активно проблему начали раскручивать лишь в 2014 году — до этого попытки сотрудников почтовой службы доказать свою невиновность обычно заканчивались ничем. Даже если обвинения по каким-то причинам снимали, переполненная багами Horizon продолжала функционировать. Чтобы доказать свою правоту, им потребовалось еще много лет.

«Это ПО — мешок с мусором». Как забагованная программа разорила десятки почтальонов и отправила их в тюрьму
Фото: postofficetrial.com

Наконец, в 2019 году почтовая служба заключила соглашение на 58 млн фунтов стерлингов с 555 бывшими сотрудниками (после выплат судебных издержек и налогов им осталось 12 млн), для самой службы судебные издержки обошлись в 100 млн фунтов. Тогда же суд пришел к выводу, что на протяжении всего срока Horizon работала некорректно, что и привело к возникновению виртуальных задолженностей. На фоне этого последовали десятки других обращений о пересмотре ранее вынесенных приговоров. Всего в рассмотрении тогда находилось более 2400 жалоб. Вопрос, кто виноват, оставался открытым, хотя суд неоднократно указывал на осведомленность разработчика и почтовой службы в существовании огромной проблемы.

В апреле 2021 года еще 39 дел были закрыты, а все обвинения отозваны. Скоро настанет черед следующей «пачки» пересмотров. Скандал, вероятно, еще будет разгораться, так как почтовые служащие, отсидевшие годы в тюрьме и потратившие пару десятилетий на доказательство своей невиновности, теперь требуют крови.

Источники: Computer Weekly (1, 2, 3), BBC (1, 2, 3), Private Eye, Computerworld UK, Convenience Store, The Register, The Scotsman, Post Office Trial, New Statesman, International Policy Digest

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