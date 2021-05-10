Раз в месяц — это норма или мужчина должен всегда хотеть? Разговор о важном

Источник материала: Onliner Секс — это хорошо, и хорошо, когда обоим партнерам его хочется. Тут все понятно. А если желание возникает не так часто? Тут уже понятного меньше. Где норма и нужно ли быть стахановцем в постели? Идем с неудобными вопросами к сексологу Ольге Невдах.

— Много секса, мало секса — что из этого проблема?

— Есть половая конституция — сколько каждому человеку надо секса в день, в неделю, в месяц. Так вот, она бывает сильная, средняя и слабая. Это наследственность, генетика, с которой мы рождаемся и которая никак не зависит от наших хотений. Так что не стоит сразу же искать проблему.

Одному человеку будет хотеться секса каждый день, другому — раз в неделю. И это норма. Половая конституция диктует нашу потребность в сексе.

— Откуда тогда миф о мужчинах, которые постоянно хотят?

— Об этом пишут в журналах, снимают фильмы, все говорят: мужчины должны хотеть 24/7. Это можно назвать сексизмом в отношении мужчин, которым приходится жить в таких условиях: раз женщины и общество диктуют такие правила, значит, надо соответствовать, значит, надо принимать какие-то таблетки, всегда хотеть.

Некоторые женщины в этом случае занимают такую позицию: «Я лежу вся такая красивая, сделала себе прическу и маникюр, а ты меня люби». От этого у мужчин формируется синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Потому что «вот она лежит вся такая красивая, а у меня не стоит». А это как раз зависит от половой конституции: может, ему просто не надо столько секса.

Если сильно надо знать, какая половая конституция, ее можно посчитать по шкале векторного определения половой конституции. Там есть семь пунктов, один из главных — трохантерный индекс. Это отношение роста к расстоянию от бугорка бедренной кости до стопы. Чем индекс больше, тем сильнее конституция.

Тут начинается интересное. Кто стереотипно считается привлекательным? Высокие стройные женщины с длинными ногами.





Но на самом деле эти женщины меньше всего хотят секса, потому что при подсчете их трохантерного индекса выяснится, что у них слабая половая конституция. Женщины с более короткими ногами и повышенным оволосением — вот кто будет горяч, у них самое большое желание заниматься сексом. То же самое правило действует в отношении мужчин.

Нельзя съесть какие-то продукты, чтобы прям захотелось секса каждый день. Разочарую: просто объедитесь каким-то блюдом, и на этом все.

Сейчас продают курсы с обещанием сделать вас сексуальным гуру. Можно научиться технике орального секса, я только за секспросвет, это супер. Но когда говорят, что курсы повысят ваше желание заниматься сексом… Это так не работает. Половая конституция дана от рождения, это такие базовые настройки, и никакие курсы их не изменят.

В то же время влечение сильно зависит от нашего психоэмоционального состояния. У людей с сильной половой конституцией даже при стрессе вряд ли исчезнет желание заниматься сексом. А вот на людей со слабой половой конституций стресс больше оказывает влияние. Они и так особо не хотят секса, а тут развод, переезд… И все, они потухли.

— Получается, мужчины могут страдать от избытка секса?

— Мужчина очень страдает, когда у женщины сильная половая конституция и она начинает его обвинять: «Ты меня не хочешь, ты импотент, наверняка направо и налево мне изменяешь». А мужчина в это время не может объяснить, что он любит свою девушку, но просто ему не надо столько секса.

Если рассматривать с физиологической точки зрения, секс — это базовая потребность наравне с едой и безопасностью. Потребность, но не обязанность.

Поэтому у мужчин бывают депрессивные расстройства, когда женщины их не слышат.





Вся психологическая помощь в плане секса в основном направлена на женщин, в то время как мужчины стесняются обращаться к специалистам. И это проблема, как и то, что мужчинам некуда прийти.

Консультационная работа и сеансы психотерапии направлены на то, чтобы разъединять у мужчин понятия эрекции и мужественности. Если ему не хочется секса, это не значит, что он перестал быть мужиком. Это значит, что просто мне не хочется секса. И все.

Это как «мне не хочется есть» или «не хочется идти в спортзал». У мужчин это вызывает недоумение: а что, так можно было, необязательно всегда хотеть?

От мужчины можно услышать на приеме: «Вот мой друг может 10 раз за ночь, а тот — 5 раз, а я — только раз в месяц. Сделайте мне, как у них, 10 раз за ночь». Спрашиваю: «А вам зачем? Вы едите 10 раз в день?» — «Нет». — «Вас это устраивает?» — «Да». Если вас все устраивает, зачем менять?

— Мне надо много секса, а партнеру нет — все, расстаемся?

— Есть индивидуальная норма, а есть партнерская. И когда одному хочется каждый день, а другому — раз в месяц, могут быть проблемы.





Что с этим делать? Договариваться. Словами через рот, по-другому никак. В первую очередь надо учитывать пожелания в сексе человека со слабой половой конституцией вне зависимости от его пола. Если на человека давить, то мало того, что ему по физиологии не хочется секса, так еще и можно давлением вызвать отвращение к сексу. А это уже переходит в категорию психических расстройств, которые надо лечить.

В то же время человек со слабой половой конституцией должен обращать внимание на своего партнера с сильной половой конституцией. Иначе у одного в паре возникают мысли: «У меня нет секса, ты мне ничего не даешь взамен». И ему надо это восполнить. Из-за этого и появляются стереотипы, что все мужчины — изменщики, а женщины не хотят секса. А все из-за разных половых конституций в паре.

Урегулировать ситуацию можно сексуальным взаимодействием. Необязательно должен быть половой акт, это могут быть эротический массаж, петтинг, секс-игрушки.

Проблема связана еще и с тем, что в русскоговорящих странах очень слабо развита культура секспросвета. Считается, что если у меня с рождения есть все для занятия сексом, то зачем делать что-то еще? Все придет само. Но секс — это как и любое другое занятие. Чтобы со временем он не исчезал из жизни, им надо заниматься, как, например, английским языком. Совершенствовать скил, что-то пробовать и искать совпадения: нравится это обоим в паре или нет.





В чем проблема экспериментов. Когда уровень доверия между партнерами низкий, один соглашается на предложенное в страхе, что партнер все равно попробует это с кем-то другим. Это плохо. В конфликтных ситуациях начинают припоминать такие истории — соответственно, отношения ухудшаются еще больше.

Поэтому надо все обсуждать и проговаривать. Обычно «разнообразить сексуальную жизнь» значит заняться сексом втроем.

Но чтобы к этому прийти, надо пройти разные этапы отношений, разные виды секса, разные техники. И когда уровень доверия в паре высокий, можно приглашать третьего человека.

— Если с одним человеком хочется секса меньше, чем раньше, — это проблема? Любовь сходит на нет?

— Конечно, в начале отношений есть эффект новизны, секса вне зависимости от половой конституции хочется больше. Через некоторое время, допустим, через год, количество секса может снижаться, и это норма.

В журналах и фильмах показывают, что настоящая любовь — это секс каждый день в разных позах. Это стереотип. Если у вас секс раз в неделю (месяц, год) и вас все устраивает, это норма. Если одному в паре не окей, надо поговорить.

Девушки тоже обращаются: мол, я не хочу секса, значит, я его разлюбила. Выясняется, что она работает на трех работах, ходит на фитнес, пишет диссертацию… Ну откуда здесь секс? Мужчины, кстати, тоже страдают трудоголизмом, грузят себя чрезмерно — и задаются этим же вопросом: почему это мне секса не хочется?





Если вы занимаетесь спортом, секса хочется меньше. Потому что секс — это тоже физическая нагрузка. Если выбирать между спортом и сексом, выбирайте секс: тоже будете сжигать калории.

Чтобы секс не пропадал, нужно повышать уровень доверия в паре. Вместо этого люди начинают придумывать какие-то условия, чтобы он был хорош: полететь куда-нибудь, заняться сексом в позе летучей мыши и так далее. Нет, я не спорю, это тоже важно и нужно. Но. Классный секс зависит от чувств к этому человеку. Если любите человека, можно быть счастливым, занимаясь с ним абсолютно обычным сексом. А если обижены, злитесь, нет доверия — что бы вы ни придумали, такой секс не принесет удовольствия.

Когда пропадает секс, это говорит о том, что климат в паре подозрительный. Как правило, он исчезает на фоне каких-то проблем между людьми (мы сейчас не говорим о каких-то проблемах со здоровьем).

— Нет пары и ноль секса — это нормально?

— Если человека это не парит, все нормально.

Из-за пандемии появилась другая проблема — когда ноль секса в паре, где вроде бы нет проблем. Просто бум таких обращений с вопросом «Мы полгода просидели вместе на карантине, почему я не хочу своего партнера?».





Потому что полгода просидели вместе. Даже если у вас одна комната, уходите на кухню, идите на прогулки. Если сравнивать с едой, то даже самую вкусную еду, если она будет по пять раз в день, перехочется. Так и в этой ситуации. Превратите секс в увлекательную игру, пробуйте то, что никогда не делали раньше.

Ольга Невдах — практикующий врач-сексолог, психиатр, психолог. В 2013 году окончила Гродненский государственный медицинский университет по специальности «Медико-психологическое дело». С 2017 года допущена к медицинской и фармацевтической деятельности по специальности «Сексология» (Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Министерства здравоохранения РФ). Консультирует по вопросам брака, семьи, сексуальных отношений.