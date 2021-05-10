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Раз в месяц — это норма или мужчина должен всегда хотеть? Разговор о важном
Источник материала: Onliner
Секс — это хорошо, и хорошо, когда обоим партнерам его хочется. Тут все понятно. А если желание возникает не так часто? Тут уже понятного меньше. Где норма и нужно ли быть стахановцем в постели? Идем с неудобными вопросами к сексологу Ольге Невдах.
— Много секса, мало секса — что из этого проблема?
— Есть половая конституция — сколько каждому человеку надо секса в день, в неделю, в месяц. Так вот, она бывает сильная, средняя и слабая. Это наследственность, генетика, с которой мы рождаемся и которая никак не зависит от наших хотений. Так что не стоит сразу же искать проблему.
Одному человеку будет хотеться секса каждый день, другому — раз в неделю. И это норма. Половая конституция диктует нашу потребность в сексе.
— Откуда тогда миф о мужчинах, которые постоянно хотят?
— Об этом пишут в журналах, снимают фильмы, все говорят: мужчины должны хотеть 24/7. Это можно назвать сексизмом в отношении мужчин, которым приходится жить в таких условиях: раз женщины и общество диктуют такие правила, значит, надо соответствовать, значит, надо принимать какие-то таблетки, всегда хотеть.
Некоторые женщины в этом случае занимают такую позицию: «Я лежу вся такая красивая, сделала себе прическу и маникюр, а ты меня люби». От этого у мужчин формируется синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Потому что «вот она лежит вся такая красивая, а у меня не стоит». А это как раз зависит от половой конституции: может, ему просто не надо столько секса.
Если сильно надо знать, какая половая конституция, ее можно посчитать по шкале векторного определения половой конституции. Там есть семь пунктов, один из главных — трохантерный индекс. Это отношение роста к расстоянию от бугорка бедренной кости до стопы. Чем индекс больше, тем сильнее конституция.
Тут начинается интересное. Кто стереотипно считается привлекательным? Высокие стройные женщины с длинными ногами.
Но на самом деле эти женщины меньше всего хотят секса, потому что при подсчете их трохантерного индекса выяснится, что у них слабая половая конституция. Женщины с более короткими ногами и повышенным оволосением — вот кто будет горяч, у них самое большое желание заниматься сексом. То же самое правило действует в отношении мужчин.
Нельзя съесть какие-то продукты, чтобы прям захотелось секса каждый день. Разочарую: просто объедитесь каким-то блюдом, и на этом все.
Сейчас продают курсы с обещанием сделать вас сексуальным гуру. Можно научиться технике орального секса, я только за секспросвет, это супер. Но когда говорят, что курсы повысят ваше желание заниматься сексом… Это так не работает. Половая конституция дана от рождения, это такие базовые настройки, и никакие курсы их не изменят.
В то же время влечение сильно зависит от нашего психоэмоционального состояния. У людей с сильной половой конституцией даже при стрессе вряд ли исчезнет желание заниматься сексом. А вот на людей со слабой половой конституций стресс больше оказывает влияние. Они и так особо не хотят секса, а тут развод, переезд… И все, они потухли.
— Получается, мужчины могут страдать от избытка секса?
— Мужчина очень страдает, когда у женщины сильная половая конституция и она начинает его обвинять: «Ты меня не хочешь, ты импотент, наверняка направо и налево мне изменяешь». А мужчина в это время не может объяснить, что он любит свою девушку, но просто ему не надо столько секса.
Если рассматривать с физиологической точки зрения, секс — это базовая потребность наравне с едой и безопасностью. Потребность, но не обязанность.
Поэтому у мужчин бывают депрессивные расстройства, когда женщины их не слышат.
Вся психологическая помощь в плане секса в основном направлена на женщин, в то время как мужчины стесняются обращаться к специалистам. И это проблема, как и то, что мужчинам некуда прийти.
Консультационная работа и сеансы психотерапии направлены на то, чтобы разъединять у мужчин понятия эрекции и мужественности. Если ему не хочется секса, это не значит, что он перестал быть мужиком. Это значит, что просто мне не хочется секса. И все.
Это как «мне не хочется есть» или «не хочется идти в спортзал». У мужчин это вызывает недоумение: а что, так можно было, необязательно всегда хотеть?
От мужчины можно услышать на приеме: «Вот мой друг может 10 раз за ночь, а тот — 5 раз, а я — только раз в месяц. Сделайте мне, как у них, 10 раз за ночь». Спрашиваю: «А вам зачем? Вы едите 10 раз в день?» — «Нет». — «Вас это устраивает?» — «Да». Если вас все устраивает, зачем менять?
— Мне надо много секса, а партнеру нет — все, расстаемся?
— Есть индивидуальная норма, а есть партнерская. И когда одному хочется каждый день, а другому — раз в месяц, могут быть проблемы.
Что с этим делать? Договариваться. Словами через рот, по-другому никак. В первую очередь надо учитывать пожелания в сексе человека со слабой половой конституцией вне зависимости от его пола. Если на человека давить, то мало того, что ему по физиологии не хочется секса, так еще и можно давлением вызвать отвращение к сексу. А это уже переходит в категорию психических расстройств, которые надо лечить.
В то же время человек со слабой половой конституцией должен обращать внимание на своего партнера с сильной половой конституцией. Иначе у одного в паре возникают мысли: «У меня нет секса, ты мне ничего не даешь взамен». И ему надо это восполнить. Из-за этого и появляются стереотипы, что все мужчины — изменщики, а женщины не хотят секса. А все из-за разных половых конституций в паре.
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