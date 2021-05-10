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Гол-красавец Дарбо помог «Шахтеру» одолеть и уйти в отрыв от БАТЭ
Источник материала: Навiны
В гвоздевом матче восьмого тура «Шахтер» в Солигорске одержал минимальную викторию а матче с БАТЭ.
Три очка «горнякам» принес гол-красавец легионера Дембо Дарбо на 20-й минуте.
Вот как завершились все матчи тура:
Турнирное положение пока выглядит следующим образом:
Следующий тур пройдет в ближайшие пятницу-воскресенье:
14.05.
15.05.
16.05.
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В гвоздевом матче восьмого тура «Шахтер» в Солигорске одержал минимальную викторию а матче с БАТЭ.
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