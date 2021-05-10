Чем не стоит заедать шашлыки? Врач дает полезные советы

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Врач-диетолог Ольга Авчинникова дает несколько советов тем, кто собрался на шашлыки — и заботится о своем здоровье.



Ольга АвчинниковаВрач диетолог -эндокринолог, тренер Врач-эндокринолог, тренер

Выбирайте нежирное мясо или рыбу

Если не хотите переесть на природе, берите с собой менее калорийные варианты мяса — куриное филе, шашлык из индейки, телятины. Шашлык из свинины будет более жирным и калорийным.

Хорошей альтернативой на природе будет рыба, например лосось. Да, такой вариант тоже содержит довольно много жиров (8 г на 100 г продукта), но при этом в 100 г его содержится 20 г высококачественного белка и часть жиров, входящих в состав лосося, относится к классу омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. А они не синтезируются у нас в организме и должны в обязательном порядке поступать с пищей.

Постарайтесь обойтись без майонезных маринадов

Если сами маринуете мясо и овощи, не используйте майонез. 100 г майонеза — это дополнительные 630 ккал (для сравнения: плитка молочного шоколада весом 100 г — это 550 ккал). Майонез значительно «утяжеляет» блюдо. Кроме калорий, в этом продукте содержится много соли, что неблагоприятно для людей с заболеваниями почек, подагрой и с повышенным артериальным давлением. В майонезе также могут присутствовать трансжиры, которые оказывают неблагоприятное влияние на уровень холестерина и повышают риски заболеваний сердечно-сосудистой системы.



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В магазине можно найти неплохой вариант маринованного мяса

В магазинах предлагают много готовых вариантов мяса для выезда на природу. Один из них — колбаски. Они, наверняка, очень вкусны, но в своем составе, как правило, содержат много жира и, соответственно, калорий. При этом в них будет относительно мало белка по сравнению с куском мяса или птицы. Кроме того, для приготовления колбасок может использоваться не только кусковое мясо, но и мясо механической обвалки (а оно обладает меньшей ценностью, чем кусковое, в его составе имеются осколки костной ткани, много коллагена, который не содержит весь спектр незаменимых аминокислот).

Готовый шашлык на фоне колбасок более полезный вариант. Например, в магазинном шашлыке из курицы я нашла такой состав: цыпленок, майонез, соевый соус и приправа для курицы. При этом есть магазины, где мясо маринуют без майонеза, — это идеальный вариант. Покупая любой продукт, не забывайте читать его состав.

Не передерживайте мясо на огне

В обугленных кусках мяса нет пользы: в процессе приготовления на открытом огне могут образовываться соединения, которые вредны для здоровья (это полициклические ароматические углеводороды, гетероциклические ароматические амины и акриламид).

По возможности старайтесь готовить мясо более щадящим образом. При этом не забывайте про такой момент: добавление приправ — карри, имбиря — помогает значительно снизить количество вредных веществ в мясе, которое готовится на открытом огне. Поэтому специи в шашлыке — это полезно.



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Сочетайте шашлык с правильными продуктами

Если вы стремитесь похудеть, то лучше не дополнять шашлык картофелем, а также запеченным сыром в лаваше. Возьмите за правило съедать вместе с ним тарелку салата из овощей и зелени: будет и польза за счет витаминов, минералов и клетчатки из овощей, и чувство насыщения, которое поможет не переесть.

Что касается соусов, то частые комбинации — это мясо с майонезом или кетчупом. Кетчуп менее калориен, чем майонез. В 100 г майонеза — более 600 ккал, а в 100 г кетчупа — менее 100 ккал. В магазинах можно найти кетчуп с нормальным составом: вода, томатная паста, сахар, соль, уксус, лук, чеснок, специи. Выбирая между кетчупом и майонезом, я бы отдала предпочтение первому.

Не увлекайтесь алкоголем

Алкоголь значительно отражается на калорийности вашего приема пищи. 1 г спирта содержит 7 ккал, соответственно, чем крепче напиток, тем он калорийнее. Наиболее опасны сладкие алкогольные коктейли и крепленые сладкие слабоалкогольные напитки: они калорийны и за счет крепости алкоголя, и за счет добавленного сахара. Не стоит забывать, выпитый алкоголь еще и увеличивает вероятность потерять контроль и переесть.