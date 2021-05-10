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«Не насмотреться». Топ-модели снялись в бикини для журнала V Magazine

10.05.2021 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В откровенной съемке Supernova Summer журнала V Magazine приняли участие Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл, Имаан Хаммам и Анок Яи. На кадры обратила внимание lenta.ru.

Журнал сделал четыре альтернативных обложки с каждой из топ-моделей. Все кадры — черно-белые.

«Идеально», «Мечта», «Само совершенство», «Неземные», «Горячо», «Не насмотреться», — восхищаются подписчики в комментариях под фото.

 
 
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Журнал сделал четыре альтернативных обложки с каждой из топ-моделей. Все кадры - черно-белые.
 
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