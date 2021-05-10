Главный триллер-хоррор 2021 года: обзор Resident Evil Village

Источник материала: Tut.by

Почти каждая игра серии Resident Evil имеет примерно одинаковую композицию. В начале это медленный триллер с налетом мистики, в середине — динамичный экшен-хоррор, а в финале — яркий и немного глупый боевик с обязательным участием какого-нибудь монстра размером с авиалайнер. Resident Evil Village — не исключение, с той лишь разницей, что это, по сути, четыре игры в одной. И все четыре — прекрасные.





Действие Resident Evil Village разворачивается спустя три года после финала Resident Evil 7. Итан Уинтерс, главный герой прошлой части, вместе с женой Мией перебирается в Восточную Европу — подальше от Луизианы, где они прошли через ад и почти чудом остались живы.

Полгода назад у пары родилась девочка Роза, жизнь вроде как наладилась, а о прошлом супруги стараются не говорить (хотя Итан все еще хочет отрефлексировать ужасы прошлого, чтобы разобраться с ними раз и навсегда).





Идиллия рушится в один из вечеров, когда семью Уинтерсов постигает страшная трагедия, после которой Итан в очередной раз оказывается замешан в историю с компанией «Амбрелла», вирусами, а еще оборотнями, вампирами и другими пестрыми персонажами европейского фольклора (кажется, действие игры разворачивается в Румынии, но прямых указаний нет).

Конечно, как и в предыдущих частях, всем околомагическим фокусам находится более-менее приземленное объяснение (биологическое оружие, которое творит всякое). В случае с Resident Evil этот троп не надоедает, потому как важна не причина всей чертовщины вокруг, а как эта самая чертовщина представлена в игре.

В Resident Evil Village настроение очень сильно зависит от локации, в которую приходит Итан. По сути, авторы на уровне системы копируют Resident Evil 2. Все начинается с деревни в горах — это такой большой хаб, из которого можно последовательно перемещаться в четыре другие локации. В каждой — своя неповторимая атмосфера, а также финальный противник.

Кажется, самым выразительным или по крайне мере эстетически приятным местом можно считать замок леди Димитреску. Это именно та дама, которая с первых трейлеров захватила умы и покорила сердца игроков. Статная, красивая, властная, она стала звездой еще до выхода Resident Evil Village, чем авторы с удовольствием пользовались в промо-материалах.









На деле же оказалось, что в компании этой шикарной мадам игрок проводит лишь четверть игры, пока исследует ее замок. И то, леди Димитреску более-менее активно появляется в жизни Итана лишь в финале ее сюжетной арки.

И это обидно. Другие злодеи придуманы и исполнены достойно: как на уровне визуального дизайна, так и в плоскости игрового процесса. Но Димитреску — однозначно самое яркое впечатление от Resident Evil Village. И, увы, самое короткое.

Впрочем, это досадное упущение не мешает Resident Evil Village быть очень тактильной игрой. Вот эти многоуровневые люстры и стены с золотыми вензелями в замке, оборванные чучела и просевшие крыши домов в деревне рядом, ужасающие панорамы конвейера на кукольной фабрике — все они создают потрясающий эффект присутствия. И дело тут не только в сумасшедшей детализации объектов в кадре — важно то, что все на своих местах. И все предметы вместе рассказывают истории.





В первые минуты Итан рыщет среди брошенных деревенских домов: в одном из них в клочья разорван диван (явно видны следы когтей какого-то очень большого зверя), в другом — оставленный на плите суп (хозяева покидали жилище явно впопыхах). Вся деревня как будто вымерла, причем в одночасье. Тревога игрока подпитывается именно такими мелочами: вроде как все спокойно, но это затишье перед бурей, и очень скоро приходится встретиться лицом к лицу с монстрами.

Когда начинается непосредственно стрельба, выясняется, что Resident Evil Village — в общем-то, очень неплохой шутер. Как и в седьмой части, авторы сделали ставку на тактические перестрелки.





Итан — не спецназовец из Call of Duty, поэтому у него нет четкости в движениях, а взаимодействие с оружием сложно назвать идеальным. Но он и не рохля, ведь какой-никакой боевой опыт у персонажа все-таки есть.

Перестрелки, с одной стороны, неторопливы, а с другой — очень вдумчивые. Патронов ровно столько, сколько нужно для убийства всех врагов на уроне. Это держит в напряжении весь бой и заставляет экономить боеприпасы, ведь если стрелять наобум, придется размахивать не очень практичным ножом с сомнительным эффектом.

При желании новые боеприпасы можно смастерить самостоятельно: нужно лишь купить схему у торговца и найти детали, разбросанные на локациях. Да и само оружие есть смысл улучшать у того же самого торговца за волюту, которая падает с поверженных противников.

Единственным недостатком боевой системы можно считать разве что неубедительную анимацию Итана, когда тот меняет оружие. Все обставлено так, что, например, руки с ружьем «уходят» в сторону, а снизу экрана появляются «новые» руки, держащие пистолет. Это мгновенно бросается в глаза, и доверие к происходящему немного пропадает. В остальном претензий к перестрелкам в игре нет.





Другое дело, что ничего принципиально нового Resident Evil Village в серию не привносит. Наверное, это даже хорошо — особенно если вспомнить противоречивую шестую часть, в которой эксперимент с тремя главными героями с разной перспективной на одни и те же события, скорее, не удался, чем наоборот.

Сфокусировав внимание на четырех очень разных, но в то же время консистентных локациях, авторы не распылялись на лишние сцены или уровни. Проходится Resident Evil Village на одном дыхании, в ней нет скучных или затянутых моментов. И даже классический финальных забег в экшен-манере слишком короткий, чтобы утомить. Темпоритм выдержан идеально — такого, кажется, не было ни в одной из прошлых игр серии.





Resident Evil Village — проект очень формалистский. В каком-то смысле вся игра — это одна большая локация, просто игрок получает доступ к ее частям постепенно. Почти все двери поначалу закрыты, и только со временем Итан находит ключи, которыми можно отпереть очередные ворота и отправиться в неизведанные места. И вот это чувство открытия, ощущение, что тебе стало доступно то, что раньше было заблокировано, оно лишь подпитывает любопытство и вдохновляет идти вперед.

Пройти Resident Evil Village можно часов за десять, если досконально исследовать каждый уголок. Игра на миникарте даже любезно подсвечивает красным зоны, где вы не нашли все возможные предметы в помещении. Это очень концентрированное приключение, продолжающее сюжет Resident Evil 7. Финал закрывает сюжетную арку Итана и его семьи, элегантно вписывая все события в канон серии. Получилось очень хорошо. Интересно, что будет дальше.

Антураж Восточной Европы (замки, вампиры, локальные легенды), помноженный на эстетику позднего Средневековья, приходится Resident Evil ко двору. Кто-то скажет, что события четвертой части происходили в очень похожих декорациях. Но то было в эпоху PlayStation 2: сейчас на принципиально других мощностях похожие элементы воспринимаются и ощущаются совершенно по-новому. Что, впрочем, не мешает Resident Evil Village оставаться верной себе: это все еще лучший триллер-хоррор — емкий, компактный, увлекательный.

Наша оценка: 8,5