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От Кадырова до Навального. 10 потрясающих скандалов с участием Аллы Пугачевой

10.05.2021 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Алла Пугачева не поздравила Киркорова с днем рождения», «Пугачева поддержала Манижу перед выступлением на «Евровидении», «Пугачева покорила поклонников стройной фигурой». Все это — заголовки СМИ только за последнюю неделю. Не проходит и суток, чтобы действия популярной певицы не обсуждали в Сети. Но Алла и не против: «Валяйте, говорите обо мне, мне это даже нравится вполне». И подбрасывает в костер очередное поленце, которое публика принимает на ура. Сегодня — подборка лучших скандальных историй и инфоповодов от «сильной женщины, что плачет у окна».

Повод № 1 — бурная личная жизнь артистки

5 мужей и куча звездных любовников: Алла Пугачева всегда пользовалась большой популярностью у самых красивых и интересных мужчин. Первым супругом певицы и отцом ее старшей дочери стал красавец-артист Миколас Орбакас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Не проходит и суток, чтобы действия популярной певицы не обсуждали в Сети. Сегодня - подборка лучших скандальных историй и инфоповодов от «сильной женщины, что...
 
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