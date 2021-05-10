От Кадырова до Навального. 10 потрясающих скандалов с участием Аллы Пугачевой

Источник материала: Tut.by

«Алла Пугачева не поздравила Киркорова с днем рождения», «Пугачева поддержала Манижу перед выступлением на «Евровидении», «Пугачева покорила поклонников стройной фигурой». Все это — заголовки СМИ только за последнюю неделю. Не проходит и суток, чтобы действия популярной певицы не обсуждали в Сети. Но Алла и не против: «Валяйте, говорите обо мне, мне это даже нравится вполне». И подбрасывает в костер очередное поленце, которое публика принимает на ура. Сегодня — подборка лучших скандальных историй и инфоповодов от «сильной женщины, что плачет у окна».

Повод № 1 — бурная личная жизнь артистки

5 мужей и куча звездных любовников: Алла Пугачева всегда пользовалась большой популярностью у самых красивых и интересных мужчин. Первым супругом певицы и отцом ее старшей дочери стал красавец-артист Миколас Орбакас.