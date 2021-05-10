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«Общество заточено на «откаты». Откровенный разговор с архитектором о строительстве частных домов
Источник материала: Tut.by
Архитектор Дмитрий Ильюшин проектирует и строит дома, которые многим покажутся идеальными для загородной жизни. С этим трудно не согласиться — выглядят современно, внутри и снаружи простая отделка, отопление — от теплового насоса, все автоматизировано. Стоимость квадратного метра под ключ — около тысячи долларов. Мы побывали на нескольких его объектах и поговорили на тему экономии и роли архитектора на стройке. Он рассказал, предлагают ли ему «откаты» в строительных фирмах и чем отличаются дома «как для себя» и «на продажу».
Два в одном
Свой дом Дмитрий нам показывал еще в 2018 году — двухэтажный
Один из уже реализованных объектов находится в 30 км от Минска. По виду это двухэтажный коттедж, однако на деле все гораздо интереснее. По сути это два дома, пристыкованные друг к другу. Какой смысл был составлять их вместе?
Дмитрий говорит, что это решение имеет очевидные плюсы при строительстве на небольших участках.
— К примеру, у нас есть участок 10 соток, — объясняет он. — Если ставить дом строго по нормативам — три метра от границы с соседями, 6 метров от красной линии (улицы), — то земля вроде еще остается, но рассредоточена вокруг дома. И нет большого цельного куска. Если бы эти два дома на смежных участках стояли раздельно, то между ними по нормативу нужно было бы оставить 6 метров — каждому владельцу по три метра. Но что делать с этим пространством? Поэтому решено было строить блокированный дом. А так как здесь нет улицы и нет красных линий, накладывающих ограничения, то «посадил» его прямо на границе участка.
Такое решение тоже имеет свои очевидные плюсы — дом, который стоит на границе участка, является частью его ограждения. На практике это означает, что владелец может сразу заезжать во встроенный гараж — необходимости во въездных воротах на участок просто отпадает. При этом возле дома можно организовать место для дополнительной парковки.
— У меня есть заказчики, которые сейчас строят дома по моему проекту, — рассказывает Дмитрий. — Когда они поняли выгоду объединения, то договорились и поставили дома вместе. С точки зрения закона никаких проблем нет, так как они взаимно не против, что их дома будут сдвинуты вплотную друг к другу. Получился блокированный дом — корпус 1 и 2. Причем дома посадили не в одну линию, а со смещением друг к другу. Кроме того, из-за особенностей рельефа они еще и разные по высоте. В итоге заказчики получили больше пространства на своих участках.
— Можно ли построить двухквартирный дом на одном участке? Как его потом делить с соседом?
— Ничего сложного в этом нет — по закону на участке можно строить индивидуальный или блокированный дом, — говорит Дмитрий. — То есть на строительство двухквартирного дома официально выдается разрешение, а после ввода в эксплуатацию собственниками инициируется раздел земли по оси дома.
Какие еще преимущества у блокированного дома? Дмитрий говорит, что это позволяет сэкономить во время стройки на отделке фасада, а во время эксплуатации — экономить на отоплении до 20 процентов за счет смежной стены.
— Кто-то скажет — как можно жить в частном доме, когда сосед прямо за стеной, — говорит Дмитрий. — На самом деле это неверное представление. Я жил в таком доме и скажу, что соседа за стеной видел так же часто, как и тех, что жили за забором, в шести метрах. Через дом мы никак не коммуницировали, а встречались лишь тогда, когда одновременно выходили на участок. И для меня в этом плане не было отличий — соединен дом или нет. Единственная ошибка — строить двухквартирный дом с общей стеной. Теперь я ставлю две секции отдельно, каждую на свой фундамент, с промежутком 5 сантиметров между смежными стенами. Это реально два разных дома, звуки вовсе не передаются. То есть минус от близкого соседства мнимый.
Тонкости планировки
Квартиры в блокированном доме Дмитрия Ильюшина имеют общую площадь 204 «квадрата». В составе есть гараж, терраса, объединенные гостиная и кухня, четыре спальни, по одному санузлу на этаж и ни одного коридора.
Фишки дома — второй свет над зоной гостиной и мастер-спальня со стеклянной стеной, граничащая со вторым светом.
Дмитрий говорит, что при необходимости получить дополнительное жилое пространство над гостиной делается перекрытие и обустраивается комната.
В проекте заложена возможность установки биокамина в районе лестницы, но можно установить и настоящий камин на дровах.
Еще одна интересная деталь — прямоугольное окно в зоне кухни.
Как и из чего строить?
Для строительства своих домов архитектор предпочитает использовать проверенные и оптимальные по соотношению «цена — качество» материалы. Фундамент выбирается, исходя из геологии участка, стены — из газосиликата с дополнительным утеплением.
— На одном из объектов, чтобы не терять время на возведение фундамента, мы пошли интересным путем, — рассказывает Дмитрий. — Было принято решение использовать забивные сваи. Приехала специальная установка и забила железобетонные сваи сечением 300×300 мм за два дня. Это очень хорошая история с минимальным объемом земляных работ. По цене фундамент обошелся во столько же, как если бы делать классический свайно-ростверковый, только значительно быстрее.
Крыша в проектах плоская, кровля — ПВХ-мембрана. Дмитрий говорит, что двускатная конструкция получилась бы дороже — в плоских крышах с минимальным уклоном не нужна стропильная система.
— То, что у плоских кровель больше проблем с эксплуатацией, — это стереотип, — говорит он. — Современные мембраны герметичны и надежны, продуманное отведение воды, помимо прочего, позволяет сэкономить на водосточке и дальнейшей ее эксплуатации. Что еще важно — на плоскую крышу можно вынести внешние блоки инженерного оборудования — например, блок теплового насоса «воздух — вода».
Для фасада Дмитрий использует два вида отделки — декоративную штукатурку с водоотталкивающим эффектом и дерево.
— Деревянная обшивка — это импрегнированная автоклавным способом сосна, — объясняет Дмитрий. — Это очень долговечный вариант обработки, после которой дерево не гниет, его не нужно дополнительно чем-то покрывать.
Дмитрий говорит, что фундамент, коробка и крыша — это всего лишь 30% стоимости дома. Дороже всего обходится отделка и инженерия — отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация.
— В чистовой отделке я не заморачиваюсь на дорогих материалах — предпочитаю практичность, — говорит Дмитрий. — В своих домах я не предлагаю обои — просто покрашенная штукатурка выглядит не хуже. Открытием для меня стал кварцвинил. Он дешевле плитки, подходит для теплых полов, а укладка его стоит столько же, сколько и ламината. Это практичное покрытие, которое не боится воды и устойчивое к повреждениям.
Дмитрий считает, что нет смысла вкладываться в дорогую отделку — лучше потратиться на современные инженерные системы: тепловой насос, вентиляцию с рекуперацией, «умный дом».
Инженерные системы
В своих проектах Дмитрий большое внимание уделяет инженерному оснащению. И неважно, подведены ли к участку газ и вода, — все эти вопросы решаемы.
— Сейчас можно рассматривать три варианта отопления дома: газ, электрокотел и тепловой насос, — объясняет он. — С выбором все просто. Если газ идет рядом с участком, то грех не воспользоваться такой возможностью — все-таки газ пока самый дешевый вид топлива. Но если нужно платить кооперативу, тянуть трубу за 100 метров, то это в сумме может стать гораздо дороже и тогда уже стоит рассматривать варианты отопления от электричества.
Дмитрий говорит, что если сравнивать стоимость самих отопительных приборов, то здесь в лидерах электрокотлы — цены на самые простые модели начинаются с 200 долларов. Правда, он рекомендует покупать более продвинутые модели с возможностью программирования. Следующими по стоимости идут газовые котлы — они стоят 1000- 1500 евро.
— В том месте, где я собираюсь строить дом себе, для подключения к газу кооперативу нужно заплатить полторы тысячи долларов, — говорит Дмитрий. — Но это еще не вся проблема. Мне и моим ближайшим соседям нужно создать товарищество собственников, сделать отвод земли, заплатить за проектирование газовой трассы к нашим домам. Если раскинуть расходы на наши четыре дома, получается по 3,5 тысячи долларов. А еще ведь нужно купить газовый котел, оплатить проект, монтаж. В этой ситуации однозначно предпочту электричество. И это будет тепловой насос. Кстати, для отопления дома по моему проекту нужно 9 кВт. В этом доме я установил тепловой насос «воздух — вода», который, потребляя 3 кВт из сети, выдает в три раза больше тепловой энергии. То есть его можно ставить в садовых товариществах, где есть проблемы с мощностью электросетей. С учетом специального тарифа стоимость отопления и приготовления горячей воды обходится совершенно недорого. На примере этого блокированного дома могу сказать, что даже в морозные месяцы оплата составила всего 58 рублей. При этом сам тепловой насос стоил около 3500 долларов. Сегодня это дороже газового котла всего в два раза, а не в 5−10 раз, как было раньше.
Дмитрий рекомендует еще на стадии строительства ставить приборы внешнего учета электроэнергии на участке и делать сразу двойной ввод электрокабеля в дом — один для нужд отопления и приготовления горячей воды, второй — для бытового потребления электроэнергии.
— Если дом правильно сделан и хорошо утеплен, то достаточно будет и электрокотла с дешевым тарифом, — говорит Дмитрий. — А для экономии рекомендую установить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором.
Зачем это нужно? Дмитрий объяснил, что современные дома делают максимально герметичными, поэтому естественная вентиляция может работать только при открытых окнах, при этом до 45% нагретого воздуха уходит трубу. Сохранить тепло позволяет блок рекуперации — в нем теплый отработанный воздух отдает свою энергию входящему воздуху с улицы. Таким образом система отопления работает меньше на обогрев помещения. Принудительная вентиляция решает еще одну важную проблему загородного дома — воздух в дом подается без пыли, пыльцы и мух с комарами.
— Рекуператор хорош еще и тем, что к нему можно добавить канальный кондиционер и мы получаем кондиционирование комнат без внешних блоков, — добавляет Дмитрий. — В своем доме кондиционер, может, сильно и не нужен, а вот блок увлажнителя воздуха я бы рекомендовал.
«Как для себя» — плохой аргумент
Дмитрий говорит, что в своей практике ему приходилось заниматься реконструкцией домов, которые изначально строились на продажу. И многие из них были со скрытыми проблемами, которые обнаруживались уже в процессе ремонта.
— Плохо, что у нас строят дома на продажу с таким подходом — экономят на качестве работ и материалов, на технологиях, используют труд неквалифицированных строителей. — рассказывает он. — Поэтому у нас ценятся дома, которые продаются с этикеткой «строил для себя». Как будто это знак качества. Мне это никак не откликается, потому что, как мне кажется, я бы для себя не так старался — на что-то закрыл глаза, сэкономил. Потому что самому перед собой отвечать. Я думаю, что здесь качество зависит от того, насколько ты перфекционист: кто-то закроет глаза, а кто-то будет переделывать, зная, что потом всю жизнь будет смотреть на свой же «косяк», хотя можно было потратить время и сделать сразу правильно.
Дмитрий говорит, что ему за свои построенные дома не стыдно и он не стесняется того, что некоторые из них изначально строились на продажу. Он считает, что зарабатывать нужно на толковых, рациональных решениях, которые заложены в проекте.
— Например, я всегда стараюсь подбирать участки, где нужно как можно меньше заниматься благоустройством, — говорит он. — Можно не тратиться на основательные заборы, сопоставимые по цене с частью дома. Есть пример, когда один заказчик решил самостоятельно строиться по моему проекту. И в итоге у него получилось дороже. Для окон, например, он выбрал дорогой импортный профиль, хотя для окон важнее энергоэффективность стеклопакета. Для перил балкона — нержавейку, хотя можно было и дерево. Казалось бы мелочи, а по факту мы имеем одинаковые дома с разной стоимостью.
В разговоре мы затронули такую тему, как скидки для архитекторов от подрядчиков и поставщиков стройматериалов.
— Иногда, даже когда покупаешь что-то себе в строительных компаниях или на рынке, тебя после оплаты товара спрашивают — а на какую сумму вам чек выписать? — говорит Дмитрий. — То есть тебе таким образом предлагают «откат». И так везде, наше общество заточено на «откаты». Но работа архитектора заключается в его компетенции, а не в его возможности «торгануть» с подрядчиками. Своим заказчикам я озвучиваю размеры скидок, обещанных мне за заказ товара или услуги. Я всегда готов отдать их заказчику, но всегда говорю — заплатите мне за мою работу. В среднем стоимость услуг архитектора равняется 10% от стоимости объекта, это мировая практика.
Важной составляющей успешного завершения строительства, по мнению Дмитрия, является не просто авторский надзор архитектора, а полное ведение стройки.
— Основной толк для заказчика от архитектора — это если последний участвует в строительстве, — говорит он. — Например, на моих объектах не нужен прораб — моего образования и опыта вполне достаточно. Когда ты знаешь весь проект целиком, понимаешь, какие и когда материалы будут использоваться, то экономишь вплоть до доставки. Например, дерево для фасада, перекрытий, террасы и других конструкций я привез сразу одной фурой. Это удобнее и дешевле, чем 10 раз гонять микроавтобус. Я упорядочил график работ, их последовательность, чтобы выйти на бесперебойную работу и не было простоев, — бригада из шести человек за 9 месяцев построила два дома.
И еще один важный момент, который не стоит сбрасывать со счетов, — архитектор, которому вы доверяете проектирование и строительство, должен жить в своем доме. В таком случае он будет понимать, как его решения скажутся на комфорте и дальнейшей эксплуатации вашего загородного дома.
Естественно, мы поинтересовались, сколько будет стоить строительство одноквартирного дома по проекту. В готовом виде, с отделкой, инженерией и участком он обойдется примерно в 1000 долларов за «квадрат». Если учесть, что за эти деньги можно рассчитывать только на голый бетон в минской квартире, то такая стоимость выглядит вполне обоснованно.
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Архитектор Дмитрий Ильюшин показал, какие дома он построил под Минском.
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