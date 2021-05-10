«Общество заточено на «откаты». Откровенный разговор с архитектором о строительстве частных домов

Источник материала: Tut.by

Архитектор Дмитрий Ильюшин проектирует и строит дома, которые многим покажутся идеальными для загородной жизни. С этим трудно не согласиться — выглядят современно, внутри и снаружи простая отделка, отопление — от теплового насоса, все автоматизировано. Стоимость квадратного метра под ключ — около тысячи долларов. Мы побывали на нескольких его объектах и поговорили на тему экономии и роли архитектора на стройке. Он рассказал, предлагают ли ему «откаты» в строительных фирмах и чем отличаются дома «как для себя» и «на продажу».

Два в одном

Свой дом Дмитрий нам показывал еще в 2018 году — двухэтажный коттедж с современной архитектурой. Проект тогда многим понравился, и теперь у архитектора в реализации сразу несколько подобных объектов в разной степени готовности. Особенность проекта в том, что он позволяет строить как одноквартирные индивидуальные дома, так и блокированные.



Блокированный дом под Минском

Один из уже реализованных объектов находится в 30 км от Минска. По виду это двухэтажный коттедж, однако на деле все гораздо интереснее. По сути это два дома, пристыкованные друг к другу. Какой смысл был составлять их вместе?

Дмитрий говорит, что это решение имеет очевидные плюсы при строительстве на небольших участках.

— К примеру, у нас есть участок 10 соток, — объясняет он. — Если ставить дом строго по нормативам — три метра от границы с соседями, 6 метров от красной линии (улицы), — то земля вроде еще остается, но рассредоточена вокруг дома. И нет большого цельного куска. Если бы эти два дома на смежных участках стояли раздельно, то между ними по нормативу нужно было бы оставить 6 метров — каждому владельцу по три метра. Но что делать с этим пространством? Поэтому решено было строить блокированный дом. А так как здесь нет улицы и нет красных линий, накладывающих ограничения, то «посадил» его прямо на границе участка.



Терраса. Дровница служит оригинальной границей между соседями

Такое решение тоже имеет свои очевидные плюсы — дом, который стоит на границе участка, является частью его ограждения. На практике это означает, что владелец может сразу заезжать во встроенный гараж — необходимости во въездных воротах на участок просто отпадает. При этом возле дома можно организовать место для дополнительной парковки.



Архитектор Дмитрий Ильюшин

— У меня есть заказчики, которые сейчас строят дома по моему проекту, — рассказывает Дмитрий. — Когда они поняли выгоду объединения, то договорились и поставили дома вместе. С точки зрения закона никаких проблем нет, так как они взаимно не против, что их дома будут сдвинуты вплотную друг к другу. Получился блокированный дом — корпус 1 и 2. Причем дома посадили не в одну линию, а со смещением друг к другу. Кроме того, из-за особенностей рельефа они еще и разные по высоте. В итоге заказчики получили больше пространства на своих участках.

— Можно ли построить двухквартирный дом на одном участке? Как его потом делить с соседом?

— Ничего сложного в этом нет — по закону на участке можно строить индивидуальный или блокированный дом, — говорит Дмитрий. — То есть на строительство двухквартирного дома официально выдается разрешение, а после ввода в эксплуатацию собственниками инициируется раздел земли по оси дома.



Камин в гостиной. Место под него было в проекте изначально

Какие еще преимущества у блокированного дома? Дмитрий говорит, что это позволяет сэкономить во время стройки на отделке фасада, а во время эксплуатации — экономить на отоплении до 20 процентов за счет смежной стены.

— Кто-то скажет — как можно жить в частном доме, когда сосед прямо за стеной, — говорит Дмитрий. — На самом деле это неверное представление. Я жил в таком доме и скажу, что соседа за стеной видел так же часто, как и тех, что жили за забором, в шести метрах. Через дом мы никак не коммуницировали, а встречались лишь тогда, когда одновременно выходили на участок. И для меня в этом плане не было отличий — соединен дом или нет. Единственная ошибка — строить двухквартирный дом с общей стеной. Теперь я ставлю две секции отдельно, каждую на свой фундамент, с промежутком 5 сантиметров между смежными стенами. Это реально два разных дома, звуки вовсе не передаются. То есть минус от близкого соседства мнимый.

Тонкости планировки

Квартиры в блокированном доме Дмитрия Ильюшина имеют общую площадь 204 «квадрата». В составе есть гараж, терраса, объединенные гостиная и кухня, четыре спальни, по одному санузлу на этаж и ни одного коридора.

Фишки дома — второй свет над зоной гостиной и мастер-спальня со стеклянной стеной, граничащая со вторым светом.



Вид из гостиной на стеклянную стену спальни на втором этаже

Дмитрий говорит, что при необходимости получить дополнительное жилое пространство над гостиной делается перекрытие и обустраивается комната.

В проекте заложена возможность установки биокамина в районе лестницы, но можно установить и настоящий камин на дровах.



Конструкцию лестницы на второй этаж Дмитрий спроектировал сам. Она недорогая в изготовлении и практичная в использовании

Еще одна интересная деталь — прямоугольное окно в зоне кухни.









Как и из чего строить?

Для строительства своих домов архитектор предпочитает использовать проверенные и оптимальные по соотношению «цена — качество» материалы. Фундамент выбирается, исходя из геологии участка, стены — из газосиликата с дополнительным утеплением.



Одноквартирный дом в садовом товариществе под Минском

— На одном из объектов, чтобы не терять время на возведение фундамента, мы пошли интересным путем, — рассказывает Дмитрий. — Было принято решение использовать забивные сваи. Приехала специальная установка и забила железобетонные сваи сечением 300×300 мм за два дня. Это очень хорошая история с минимальным объемом земляных работ. По цене фундамент обошелся во столько же, как если бы делать классический свайно-ростверковый, только значительно быстрее.



Отделка фасада — дерево и декоративная штукатурка

Крыша в проектах плоская, кровля — ПВХ-мембрана. Дмитрий говорит, что двускатная конструкция получилась бы дороже — в плоских крышах с минимальным уклоном не нужна стропильная система.

— То, что у плоских кровель больше проблем с эксплуатацией, — это стереотип, — говорит он. — Современные мембраны герметичны и надежны, продуманное отведение воды, помимо прочего, позволяет сэкономить на водосточке и дальнейшей ее эксплуатации. Что еще важно — на плоскую крышу можно вынести внешние блоки инженерного оборудования — например, блок теплового насоса «воздух — вода».

Для фасада Дмитрий использует два вида отделки — декоративную штукатурку с водоотталкивающим эффектом и дерево.



Кухонное окно

— Деревянная обшивка — это импрегнированная автоклавным способом сосна, — объясняет Дмитрий. — Это очень долговечный вариант обработки, после которой дерево не гниет, его не нужно дополнительно чем-то покрывать.

Дмитрий говорит, что фундамент, коробка и крыша — это всего лишь 30% стоимости дома. Дороже всего обходится отделка и инженерия — отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация.

— В чистовой отделке я не заморачиваюсь на дорогих материалах — предпочитаю практичность, — говорит Дмитрий. — В своих домах я не предлагаю обои — просто покрашенная штукатурка выглядит не хуже. Открытием для меня стал кварцвинил. Он дешевле плитки, подходит для теплых полов, а укладка его стоит столько же, сколько и ламината. Это практичное покрытие, которое не боится воды и устойчивое к повреждениям.

Дмитрий считает, что нет смысла вкладываться в дорогую отделку — лучше потратиться на современные инженерные системы: тепловой насос, вентиляцию с рекуперацией, «умный дом».

Инженерные системы

В своих проектах Дмитрий большое внимание уделяет инженерному оснащению. И неважно, подведены ли к участку газ и вода, — все эти вопросы решаемы.

— Сейчас можно рассматривать три варианта отопления дома: газ, электрокотел и тепловой насос, — объясняет он. — С выбором все просто. Если газ идет рядом с участком, то грех не воспользоваться такой возможностью — все-таки газ пока самый дешевый вид топлива. Но если нужно платить кооперативу, тянуть трубу за 100 метров, то это в сумме может стать гораздо дороже и тогда уже стоит рассматривать варианты отопления от электричества.



Все отопительное оборудование с тепловым насосом и бойлером уместилось в шкафу

Дмитрий говорит, что если сравнивать стоимость самих отопительных приборов, то здесь в лидерах электрокотлы — цены на самые простые модели начинаются с 200 долларов. Правда, он рекомендует покупать более продвинутые модели с возможностью программирования. Следующими по стоимости идут газовые котлы — они стоят 1000- 1500 евро.





— В том месте, где я собираюсь строить дом себе, для подключения к газу кооперативу нужно заплатить полторы тысячи долларов, — говорит Дмитрий. — Но это еще не вся проблема. Мне и моим ближайшим соседям нужно создать товарищество собственников, сделать отвод земли, заплатить за проектирование газовой трассы к нашим домам. Если раскинуть расходы на наши четыре дома, получается по 3,5 тысячи долларов. А еще ведь нужно купить газовый котел, оплатить проект, монтаж. В этой ситуации однозначно предпочту электричество. И это будет тепловой насос. Кстати, для отопления дома по моему проекту нужно 9 кВт. В этом доме я установил тепловой насос «воздух — вода», который, потребляя 3 кВт из сети, выдает в три раза больше тепловой энергии. То есть его можно ставить в садовых товариществах, где есть проблемы с мощностью электросетей. С учетом специального тарифа стоимость отопления и приготовления горячей воды обходится совершенно недорого. На примере этого блокированного дома могу сказать, что даже в морозные месяцы оплата составила всего 58 рублей. При этом сам тепловой насос стоил около 3500 долларов. Сегодня это дороже газового котла всего в два раза, а не в 5−10 раз, как было раньше.





Дмитрий рекомендует еще на стадии строительства ставить приборы внешнего учета электроэнергии на участке и делать сразу двойной ввод электрокабеля в дом — один для нужд отопления и приготовления горячей воды, второй — для бытового потребления электроэнергии.

— Если дом правильно сделан и хорошо утеплен, то достаточно будет и электрокотла с дешевым тарифом, — говорит Дмитрий. — А для экономии рекомендую установить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором.



Внешний блок теплового насоса «воздух — вода» на крыше

Зачем это нужно? Дмитрий объяснил, что современные дома делают максимально герметичными, поэтому естественная вентиляция может работать только при открытых окнах, при этом до 45% нагретого воздуха уходит трубу. Сохранить тепло позволяет блок рекуперации — в нем теплый отработанный воздух отдает свою энергию входящему воздуху с улицы. Таким образом система отопления работает меньше на обогрев помещения. Принудительная вентиляция решает еще одну важную проблему загородного дома — воздух в дом подается без пыли, пыльцы и мух с комарами.

— Рекуператор хорош еще и тем, что к нему можно добавить канальный кондиционер и мы получаем кондиционирование комнат без внешних блоков, — добавляет Дмитрий. — В своем доме кондиционер, может, сильно и не нужен, а вот блок увлажнителя воздуха я бы рекомендовал.

«Как для себя» — плохой аргумент

Дмитрий говорит, что в своей практике ему приходилось заниматься реконструкцией домов, которые изначально строились на продажу. И многие из них были со скрытыми проблемами, которые обнаруживались уже в процессе ремонта.

— Плохо, что у нас строят дома на продажу с таким подходом — экономят на качестве работ и материалов, на технологиях, используют труд неквалифицированных строителей. — рассказывает он. — Поэтому у нас ценятся дома, которые продаются с этикеткой «строил для себя». Как будто это знак качества. Мне это никак не откликается, потому что, как мне кажется, я бы для себя не так старался — на что-то закрыл глаза, сэкономил. Потому что самому перед собой отвечать. Я думаю, что здесь качество зависит от того, насколько ты перфекционист: кто-то закроет глаза, а кто-то будет переделывать, зная, что потом всю жизнь будет смотреть на свой же «косяк», хотя можно было потратить время и сделать сразу правильно.

Дмитрий говорит, что ему за свои построенные дома не стыдно и он не стесняется того, что некоторые из них изначально строились на продажу. Он считает, что зарабатывать нужно на толковых, рациональных решениях, которые заложены в проекте.

— Например, я всегда стараюсь подбирать участки, где нужно как можно меньше заниматься благоустройством, — говорит он. — Можно не тратиться на основательные заборы, сопоставимые по цене с частью дома. Есть пример, когда один заказчик решил самостоятельно строиться по моему проекту. И в итоге у него получилось дороже. Для окон, например, он выбрал дорогой импортный профиль, хотя для окон важнее энергоэффективность стеклопакета. Для перил балкона — нержавейку, хотя можно было и дерево. Казалось бы мелочи, а по факту мы имеем одинаковые дома с разной стоимостью.





В разговоре мы затронули такую тему, как скидки для архитекторов от подрядчиков и поставщиков стройматериалов.

— Иногда, даже когда покупаешь что-то себе в строительных компаниях или на рынке, тебя после оплаты товара спрашивают — а на какую сумму вам чек выписать? — говорит Дмитрий. — То есть тебе таким образом предлагают «откат». И так везде, наше общество заточено на «откаты». Но работа архитектора заключается в его компетенции, а не в его возможности «торгануть» с подрядчиками. Своим заказчикам я озвучиваю размеры скидок, обещанных мне за заказ товара или услуги. Я всегда готов отдать их заказчику, но всегда говорю — заплатите мне за мою работу. В среднем стоимость услуг архитектора равняется 10% от стоимости объекта, это мировая практика.



Санузел в одном из домов по проекту Дмитрия

Важной составляющей успешного завершения строительства, по мнению Дмитрия, является не просто авторский надзор архитектора, а полное ведение стройки.

— Основной толк для заказчика от архитектора — это если последний участвует в строительстве, — говорит он. — Например, на моих объектах не нужен прораб — моего образования и опыта вполне достаточно. Когда ты знаешь весь проект целиком, понимаешь, какие и когда материалы будут использоваться, то экономишь вплоть до доставки. Например, дерево для фасада, перекрытий, террасы и других конструкций я привез сразу одной фурой. Это удобнее и дешевле, чем 10 раз гонять микроавтобус. Я упорядочил график работ, их последовательность, чтобы выйти на бесперебойную работу и не было простоев, — бригада из шести человек за 9 месяцев построила два дома.

И еще один важный момент, который не стоит сбрасывать со счетов, — архитектор, которому вы доверяете проектирование и строительство, должен жить в своем доме. В таком случае он будет понимать, как его решения скажутся на комфорте и дальнейшей эксплуатации вашего загородного дома.





Естественно, мы поинтересовались, сколько будет стоить строительство одноквартирного дома по проекту. В готовом виде, с отделкой, инженерией и участком он обойдется примерно в 1000 долларов за «квадрат». Если учесть, что за эти деньги можно рассчитывать только на голый бетон в минской квартире, то такая стоимость выглядит вполне обоснованно.