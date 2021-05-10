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Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Мадриде

10.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Эта победа стала отличным подарком к 9 мая!», – передает слова Лукашенко «Пул Первого».



Соболенко взяла второй титул WTA в сезоне и 10-й в карьере, однако впервые победила на грунте, пишет Трибуна.

На следующей неделе Соболенко обновит рейтинговый рекорд, став четвертой.
 
 
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«Эта победа стала отличным подарком к 9 мая!», – передает слова Лукашенко «Пул Первого».
 
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