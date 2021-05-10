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Лукашенко поздравил Соболенко с победой на турнире в Мадриде
Источник материала: Партизан
«Эта победа стала отличным подарком к 9 мая!», – передает слова Лукашенко «Пул Первого».
Соболенко взяла второй титул WTA в сезоне и 10-й в карьере, однако впервые победила на грунте,
На следующей неделе Соболенко обновит рейтинговый рекорд, став четвертой.
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«Эта победа стала отличным подарком к 9 мая!», – передает слова Лукашенко «Пул Первого».
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