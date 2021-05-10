Источник материала: Sputnik Беларусь

В Минском аэроклубе ДОСААФ находится один из немногих на пространстве СНГ легендарный и уникальный самолет У-2. Дело в том, что он был воссоздан специалистами Харьковского аэроклуба с использованием оригинальных деталей, а после передан минским коллегам в 2019 году. Так, двигатель М-11 на "ласточке" выпущен в 1939-м. А сам самолет величественно располагается в самом центре ангара вокруг более современных машин.

Легендарная машина

Всего за время эксплуатации У-2 было выпущено более 33,5 тысячи единиц У-2. Интересно, что после смерти Поликарпова в 1944 году в честь конструктора самолет переименовали в По-2.

Использовали уникальную технику на протяжении всей Великой Отечественной Войны, он внес значительный вклад в победу, став одним из символов победы над фашизмом.

Использовали самолет как транспортный, санитарный и, пожалуй, самая известная модификация - легкий ночной бомбардировщик.

Летчик-спортсмен Минского аэроклуба ДОСААФ Сергей Юхневич рассказал, что самолет изначально не предназначался для боевых действий: открытая кабина без бронезащиты, маломощный двигатель не предполагал его использование в бою, однако время диктовало свои правила.

В годы войны У-2 активно использовали для решения боевых задач, именно на нем легендарный 46-го гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, полностью состоявший из женщин, наводил ужас на немцев.

Советские солдаты называли их "небесными ласточками", а немцы дали прозвище "ночные ведьмы". Дело в том, что У-2 летел на очень низкой высоте, а, приближаясь к цели, приглушал мотор и становился почти незаметным. Днем же такой самолет мог стать легкой добычей для истребителей противника и зенитчиков.

Самолет также называли "укурузником" и "этажеркой", но свои задачи он выполнял с лихвой.

Билет в небо

"Тысячи гражданских и военных пилотов получили билет в небо благодаря самолету У-2, на котором они учились летать. Он прощает ошибки новичкам", - рассказал Юхневич.

По его словам, из-за негерметичности кабины рабочий потолок пилота в среднем составляет не более четырех километров. К слову, крейсерская скорость равняется 100-120 км/ч, а максимальная – 130-150 км/ч.

Самолет, который находится в Минском аэроклубе ДОСААФ, работоспособен, на нем периодически проводится опробования двигателя, а иногда он участвует в съемках фильмов. Среди последних – документалка "Незабудки. Бессмертный авиаполк" режиссера Леонида Якубовича, большого поклонника авиации, известного как ведущий программы "Поле чудес".

"Ласточкой" здесь гордятся и берегут, ведь таких уникальных самолетов как этот, к сожалению, не так уж и много.

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