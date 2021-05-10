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Что такое Радуница? Традиции и запреты этого дня

10.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Православный мир отмечает Радуницу (Радоницу), или День поминовения усопших — один из древнейших праздников.

Радуница (Радоница) берет свое начало в языческой традиции: у восточных славян это событие было связано с культом предков.

По одной из версий, в основе названия этого праздника лежит слово "радость", однако есть и версия, что понятие пошло от слова "род".

Так или иначе, сегодня православные христиане молятся в храмах о спасении душ ушедших родных и посещают кладбища с целью оповестить умерших о том, что Иисус Христос воскрес, как воскреснет каждый из нас.

Ежегодно в этот праздник более миллиона белорусов ходят на кладбища. В православных храмах на Радуницу (Радоницу) по традиции служат заупокойную литургию и панихиду.

Когда Радуница в 2021 году

Радуница (Радоница) в этом году приходится на вторник 11 мая.

В Беларуси, в отличие от многих стран, этот праздник традиционно является официальным нерабочим днем.

Чего нельзя делать

Православная церковь отрицательно относится к трапезам на кладбищах: особенно это касается употребления спиртных напитков. От них вовсе лучше отказаться в этот день, ведь эти традиции связаны с язычеством.

Минска. © Sputnik / Виктор Толочко">
© Sputnik / Виктор Толочко
Радуница на Северном кладбище Минска

Также в этот день не стоит плакать, Радуница — праздник не грусти и скорби, а радости вечной жизни, победы Сына Божьего над смертью.

Что можно делать

В праздник можно привести могилы близких в порядок. Кроме того, в этот день можно работать, праздновать день рождения, крестить детей и выходить замуж, но нельзя венчаться. Однако это не связано с Радуницей: по вторникам венчание в храмах не совершается.

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Теги: Минск
 
 
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Традиционно православные посещают в этот день кладбища, чтобы сообщить своим умершим близким о воскрешении Спасителя.
 
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