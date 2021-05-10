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Невзоров: «Как выяснилось, детей можно использовать бесконечно»
10.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист – про фото дня, 9 мая, в Рунете.
– Символ Дня Победы предложили педагоги-патриоты, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске
Всё есть, но не всё. Как выяснилось, детей можно использовать бесконечно. Их можно переодеть не только в форму сталинской армии, но и в костюмы могил, что и было представлено на школьных сценах России.
Чтобы стать могилами школьницам и школьникам 7-8 лет пришлось принять невероятно сложные асаны, йоговские позы, воткнувшись лбом в пол и удерживая символ могилы пальцами широко раздвинутых ног.
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Российский публицист – про фото дня, 9 мая, в Рунете.
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