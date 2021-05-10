Невзоров: «Как выяснилось, детей можно использовать бесконечно»

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Российский публицист – про фото дня, 9 мая, в Рунете.





– Символ Дня Победы предложили педагоги-патриоты, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске Наповал . – Казалось бы, тема детства вообще исчерпана. Вроде бы уже всё перепробовано и внедрено: и колясочки, перекроенные в танки, и усатые детсадовцы в кирзе и орденах, и гримёрно-окровавленные первоклашки с приклеенными к заду самолётами.

Всё есть, но не всё. Как выяснилось, детей можно использовать бесконечно. Их можно переодеть не только в форму сталинской армии, но и в костюмы могил, что и было представлено на школьных сценах России.

Чтобы стать могилами школьницам и школьникам 7-8 лет пришлось принять невероятно сложные асаны, йоговские позы, воткнувшись лбом в пол и удерживая символ могилы пальцами широко раздвинутых ног.