Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина , договорились о встрече













"Лукашенко и Путин обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.





Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили "график совместных мероприятий, которые запланированы к проведению в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации".





"В развитие переговоров Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ. Президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", - отмечено в сообщении пресс-службы.





В нем также сказано, что Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями к 9 мая.





пишет interfax.by. В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что Лукашенко и Путиным был "затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества". "Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте", - говорится в сообщении,interfax.by.



