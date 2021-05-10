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Подросткам Краснополья на День Победы дали милицейские щиты и дубинки

10.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оригинально подошли к празднованию Дня Победы в Краснополье на Могилевщине.


Так отпраздновали День Победы в Краснополье / redflag.by

 Там празднование прошло 7 мая в городском сквере, пишет местная газета "Чырвоны сцяг".

Среди прочего в сrвере поставили демонстрационную площадку районной милиции. На ней можно было увидеть специальные средства сотрудников органов внутренних дел: щит, защитную каску, бронежилет, резиновую дубинку ПР-73, наручники.

"Желающие имели возможность примерить на себя обмундирование, а также сделать фотографии с техникой, которая была представлена на интерактивных выставках", — пишет "Чырвоны сцяг".

Какое отношение милицейские щиты, дубинки и наручники имеют к празднованию Победы, не объясняется.


Так отпраздновали День Победы в Краснополье / redflag.by



Так отпраздновали День Победы в Краснополье / redflag.by
 
 
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Оригинально подошли к празднованию Дня Победы в Краснополье на Могилевщине.
 
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