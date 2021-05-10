Подросткам Краснополья на День Победы дали милицейские щиты и дубинки





Так отпраздновали День Победы в Краснополье / redflag.by





пишет местная газета "Чырвоны сцяг". Там празднование прошло 7 мая в городском сквере,местная газета "Чырвоны сцяг".





Среди прочего в сrвере поставили демонстрационную площадку районной милиции. На ней можно было увидеть специальные средства сотрудников органов внутренних дел: щит, защитную каску, бронежилет, резиновую дубинку ПР-73, наручники.





"Желающие имели возможность примерить на себя обмундирование, а также сделать фотографии с техникой, которая была представлена на интерактивных выставках", — пишет "Чырвоны сцяг".





Какое отношение милицейские щиты, дубинки и наручники имеют к празднованию Победы, не объясняется.









Так отпраздновали День Победы в Краснополье / redflag.by













Так отпраздновали День Победы в Краснополье / redflag.by