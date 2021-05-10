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Основателя бренда детского питания подозревают по двум «протестным» уголовным статьям

10.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неделю назад стало известно о задержании Александра Левковича, основателя «ПрофитЗерноМаркета» — компании, известной людям по бренду детского питания «Ложка в ладошке».



Детские пюре и печенье этой марки можно встретить на полках не только в Беларуси, но и в соседних странах. В ноябре компания открыла собственный завод в Беларуси.

Как стало известно «Нашей Ниве», Левкович вышел на свободу после трех суток, задерживали его по подозрению в «народных» уголовных статьях — 293 (массовые беспорядки) и 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок).

«Пришли к семье в семь утра, когда все спали, уже с решением на обыск и в квартире, и в офисе. Похоже, что где-то высказывался по своим взглядам в интернете. Сейчас отпущен на время следствия, до суда», — рассказал источник, близкий к семье предпринимателя.

У Левковича на предприятии работает около 100 человек.
 
 
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Неделю назад стало известно о задержании Александра Левковича, основателя «ПрофитЗерноМаркета» — компании, известной людям по бренду детского питания «Ложка в...
 
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