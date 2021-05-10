Основателя бренда детского питания подозревают по двум «протестным» уголовным статьям









Детские пюре и печенье этой марки можно встретить на полках не только в Беларуси, но и в соседних странах. В ноябре компания открыла собственный завод в Беларуси.





известно «Нашей Ниве», Левкович вышел на свободу после трех суток, задерживали его по подозрению в «народных» уголовных статьях — 293 (массовые беспорядки) и 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок). Как стало«Нашей Ниве», Левкович вышел на свободу после трех суток, задерживали его по подозрению в «народных» уголовных статьях — 293 (массовые беспорядки) и 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок).





«Пришли к семье в семь утра, когда все спали, уже с решением на обыск и в квартире, и в офисе. Похоже, что где-то высказывался по своим взглядам в интернете. Сейчас отпущен на время следствия, до суда», — рассказал источник, близкий к семье предпринимателя.





У Левковича на предприятии работает около 100 человек.



