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"Одна оккупационная власть была сменена другой". Президент Латвии назвал "чужой" для страны Вторую мировую войну

10.05.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Латвия не участвовала во Второй мировой войне как государство, ее завершение не принесло стране освобождения. Об этом 8 мая после возложения цветов на Братском кладбище в Риге заявил президент страны Эгилс Левитс, сообщается на сайте главы Латвии.


Вторая мировая была чужой войной для Латвии, отметил Левитс
Фото: president.lv


"Сегодня, 8 мая, мы чествуем память жертв Второй мировой войны. Латвия не участвовала во Второй мировой войне, это была чужая война, – сказал Левитс. – К сожалению, мы также помним, что в Латвии одна оккупирующая власть была сменена другой в конце войны", пишет Гордон.

Левитс отметил, что граждане Латвии "воевали в составе чужих армий", а страна понесла большие жертвы среди гражданского населения.

"Я должен сказать, что Латвия – одна из стран, которые больше всего пострадали во время Второй мировой войны, не участвуя в войне как государство", – добавил он.


Видео: 


Контекст:


- Литва, Латвия и Эстония входили в состав Советского Союза в качестве союзных республик до 1991 года. Они были включены в сферу интересов СССР после подписания пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года.

- Сканы советского оригинала Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, а также секретный дополнительный протокол к нему был опубликован в мае 2019 года. В протоколе к договору СССР и нацистская Германия заключили договоренность о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. В соответствии с протоколом, в зону интересов Советского Союза вошли страны Балтии и Бессарабия.

- Латвия, Литва и Эстония были оккупированы летом 1940 года на основании договоренностей с нацистской Германией, после предъявления ультиматумов правительствам трех стран: Москва обвинила республики в нарушении договоренностей с СССР, в частности в нарушении нейтралитета, и потребовала допустить на территорию стран дополнительные советские войска. После увеличения военного контингента в странах Балтии прошли выборы, победу на которых одержали просоветские силы. Новые правительства в скором времени объявили о вхождении в состав СССР.

- В то же время многими западными странами это было расценено как оккупация. Так, в трех резолюциях Совета Европы (1960, 1994 и 2005 годов) включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР называлось оккупацией, аннексией и насильственной инкорпорацией. Президент РФ Владимир Путин считает "законной" оккупацию трех стран Балтии Советским Союзом в 1940 году, "с согласия выборных органов власти".

- В совместном заявлении президента Латвии Эгилса Левитса, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Эстонии Керсти Кальюлайд, опубликованном 7 мая 2020 года по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, подчеркивалось, что "СССР использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран".

- Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года со вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

 
 
 
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Латвия не участвовала во Второй мировой войне как государство, ее завершение не принесло стране освобождения. Об этом 8 мая после возложения цветов на Братском...
 
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