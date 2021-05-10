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"Одна оккупационная власть была сменена другой". Президент Латвии назвал "чужой" для страны Вторую мировую войну
Источник материала: Партизан
Латвия не участвовала во Второй мировой войне как государство, ее завершение не принесло стране освобождения. Об этом 8 мая после возложения цветов на Братском кладбище в Риге заявил президент страны Эгилс Левитс, сообщается на сайте главы Латвии.
Вторая мировая была чужой войной для Латвии, отметил Левитс
Фото: president.lv
"Сегодня, 8 мая, мы чествуем память жертв Второй мировой войны. Латвия не участвовала во Второй мировой войне, это была чужая война, – сказал Левитс. – К сожалению, мы также помним, что в Латвии одна оккупирующая власть была сменена другой в конце войны",
Левитс отметил, что граждане Латвии "воевали в составе чужих армий", а страна понесла большие жертвы среди гражданского населения.
"Я должен сказать, что Латвия – одна из стран, которые больше всего пострадали во время Второй мировой войны, не участвуя в войне как государство", – добавил он.
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Контекст:
- Литва, Латвия и Эстония входили в состав Советского Союза в качестве союзных республик до 1991 года. Они были включены в сферу интересов СССР после подписания пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года.
- Сканы советского оригинала Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, а также секретный дополнительный протокол к нему был опубликован в мае 2019 года. В протоколе к договору СССР и нацистская Германия заключили договоренность о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. В соответствии с протоколом, в зону интересов Советского Союза вошли страны Балтии и Бессарабия.
- Латвия, Литва и Эстония были оккупированы летом 1940 года на основании договоренностей с нацистской Германией, после предъявления ультиматумов правительствам трех стран: Москва обвинила республики в нарушении договоренностей с СССР, в частности в нарушении нейтралитета, и потребовала допустить на территорию стран дополнительные советские войска. После увеличения военного контингента в странах Балтии прошли выборы, победу на которых одержали просоветские силы. Новые правительства в скором времени объявили о вхождении в состав СССР.
- В то же время многими западными странами это было расценено как оккупация. Так, в трех резолюциях Совета Европы (1960, 1994 и 2005 годов) включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР называлось оккупацией, аннексией и насильственной инкорпорацией. Президент РФ Владимир Путин считает "законной" оккупацию трех стран Балтии Советским Союзом в 1940 году, "с согласия выборных органов власти".
- В совместном заявлении президента Латвии Эгилса Левитса, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Эстонии Керсти Кальюлайд, опубликованном 7 мая 2020 года по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, подчеркивалось, что "СССР использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран".
- Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года со вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.
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"Одна оккупационная власть была сменена другой". Президент Латвии назвал "чужой" для страны Вторую мировую войну
Латвия не участвовала во Второй мировой войне как государство, ее завершение не принесло стране освобождения. Об этом 8 мая после возложения цветов на Братском...
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