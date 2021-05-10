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Тренды весна-лето 2021: самые модные пиджаки сезона

10.05.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пиджак - это не только классика модного жанра, но и любимая вещь из гардеробов модниц, кочующая из одного сезона в другой.

На прошедших неделях моды в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке дизайнеры задали сразу несколько трендов: в этом сезоне сильные мира моды предлагают носить ассиметричные и свободные пиджаки, яркие, а также клетчатые. А вот что носят инстадивы и главные звезды streetstyle-хроник - смотрите в подборке Sputnik.

С чем носить пиджак?

Пиджак - универсальный элемент гардероба. Его можно надеть на прогулку по городу, в спортзал или на романтический ужин. В этом сезоне пиджак предлагают сочетать не только с классическими вещами, вроде юбки или брюк, но также с джинсами, велосипедками, кроссовками и самыми яркими трендами сезона весна-лето.

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Как выбирать и с чем сочетать любимую вещь из базового гардероба - показывают Instagram-блогеры и звезды streetstyle.
 
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