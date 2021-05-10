Источник материала: UDF



Фото: Reuters

Но, желая напугать народ, максимально дискредитировать оппозицию, власти в реальности сработали на десакрализацию Лукашенко. Декрет № 2 — это политическое завещание Лукашенко. Когда здесь, на этой территории пишут завещание? Это там, в Америке, все люди, независимо от возраста, пишут подобного рода документы в молодом возрасте. А тут завещание пишут в момент ощущения ухода в другой, лучший мир. В нашем случае речь идет о политическом уходе.

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: Декрет № 2 — это предопределение, ощущение обреченности судьбы, отсутствия перспективы Для властей есть еще одна проблема, которую они не осознают.

Этим декретом Лукашенко инициировал огромную правовую путаницу, которая ничем хорошим закончиться не может.Для Лукашенко важно то, что декрет подписан 9 мая, на День Победы, что должно добавить дополнительный символизм этому документу.И его содержание совершенно не соответствует его названию: «о защите суверенитета и конституционного строя«. Какое отношение, например, к суверенитету имеет механизм передачи власти после ухода Лукашенко — непонятно.О содержании декрета было уже много написано. Думаю, много политических субъектов захотят услышать заключение Конституционного суда по поводу его соответствия Конституции.Но здесь интересны его последствия. Не только прямые политические и правовые, но и общественные, его влияние на общественное сознание. Во всей этой истории для властей есть еще одна проблема, которую, кажется, они не осознают. Посмотрите, что видит обыватель на официальном информационном экране. Заговор против Лукашенко, о котором государственные СМИ рассказывают несколько недель. Вот декрет на случай, если вдруг с Лукашенко что-то случится.Неслучайно в прежние времена правители скрывали от народа попытки заговоров, чтобы не выставлять свою слабость, уязвимость на всеобщее обозрение и не придавать дополнительного веса своим врагам.Помните вывод известного российского политика Вячеслава Володина: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». 27 лет государственные СМИ доказывали белорусскому обществу подобный вывод, заменив фамилию Путина на Лукашенко.И вот теперь сам Лукашенко и его прислуга, возможно, сами того не желая, поставили вопрос о Беларуси без Лукашенко. Декрет № 2 — это предопределение, ощущение обреченности судьбы, отсутствия перспективы. Это продолжение того сюжета прошлого года о появлении Лукашенко на экране с автоматом и в бронежилете. То есть этим декретом он сам открывает обществу горизонт в постлукашенковскую эпоху.Подписывая упомянутый декрет, Лукашенко ставит на повестку дня общественных обсуждений вопрос о том, что будет после Лукашенко, невольно провоцируя искусственный кризис его легитимности. В подсознание белорусского общества закладывается мысль, что оказывается, и без Лукашенко Беларусь может жить. Это переворот в представлениях его сторонников.