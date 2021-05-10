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Праздник 10 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Что нельзя делать в этот день и его приметы - читайте ниже в нашем материале.
Отмечается, что он с юных лет общался со Спасителем, слушал Его божественное учение, видел совершаемые Им чудеса, был в числе 70 учеников, избранных Самим Господом и был свидетелем страданий, крестной смерти и воскресения Его из мертвых.
По вознесению Господа на небо, Симон, вместе с апостолами удостоился получить Святого Духа и таким образом он являлся очевидцем и свидетелем всех деяний Господних, начиная с его крещения.
Симон мирно жил и умер в возрасте 105 - 110 лет. После его смерти все апостолы собрались вместе, чтобы провести его душу в мир иной. Святой прославился добрыми деяниями и чистыми помыслами.
Приметы этого дня
Если облака быстро по небу бегут - ожидай ненастья.
Идет сильный дождь - уродится рожь.
Кричит сова - идет похолодание.
Вечером появился туман - скоро наступит потепление.
Что нельзя делать в этот день
В этот день нужно меньше говорить.
Нельзя ругаться и сквернословить.
В еде стоит быть разборчивым и отказаться от вредной пищи.
Не рекомендуется выносить мусор.
Именинники этого дня – Семен (Симеон), Степан (Стефан). Не забудьте их поздравить!
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Именинники этого дня – Семен (Симеон), Степан (Стефан). Не забудьте их поздравить!
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