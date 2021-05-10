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Праздник 10 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

10.05.2021 09:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 10 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
10 мая православные чтят память апостола Симона, который вел праведный образ жизни, помогал людям и старался никогда никого не обижать.

Что нельзя делать в этот день и его приметы - читайте ниже в нашем материале.

Отмечается, что он с юных лет общался со Спасителем, слушал Его божественное учение, видел совершаемые Им чудеса, был в числе 70 учеников, избранных Самим Господом и был свидетелем страданий, крестной смерти и воскресения Его из мертвых.

По вознесению Господа на небо, Симон, вместе с апостолами удостоился получить Святого Духа и таким образом он являлся очевидцем и свидетелем всех деяний Господних, начиная с его крещения.

Симон мирно жил и умер в возрасте 105 - 110 лет. После его смерти все апостолы собрались вместе, чтобы провести его душу в мир иной. Святой прославился добрыми деяниями и чистыми помыслами.

Приметы этого дня


Если облака быстро по небу бегут - ожидай ненастья.

Идет сильный дождь - уродится рожь.

Кричит сова - идет похолодание.

Вечером появился туман - скоро наступит потепление.

Что нельзя делать в этот день


В этот день нужно меньше говорить.

Нельзя ругаться и сквернословить.

В еде стоит быть разборчивым и отказаться от вредной пищи.

Не рекомендуется выносить мусор.

Именинники этого дня – Семен (Симеон), Степан (Стефан). Не забудьте их поздравить!
 
 
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Именинники этого дня – Семен (Симеон), Степан (Стефан). Не забудьте их поздравить!
 
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