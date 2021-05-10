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Коллаж: РБК-Украина

Приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 10 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины Именинники этого дня – Семен (Симеон), Степан (Стефан). Не забудьте их поздравить!

Что нельзя делать в этот день и его приметы - читайте ниже в нашем материале.Отмечается, что он с юных лет общался со Спасителем, слушал Его божественное учение, видел совершаемые Им чудеса, был в числе 70 учеников, избранных Самим Господом и был свидетелем страданий, крестной смерти и воскресения Его из мертвых.По вознесению Господа на небо, Симон, вместе с апостолами удостоился получить Святого Духа и таким образом он являлся очевидцем и свидетелем всех деяний Господних, начиная с его крещения.Симон мирно жил и умер в возрасте 105 - 110 лет. После его смерти все апостолы собрались вместе, чтобы провести его душу в мир иной. Святой прославился добрыми деяниями и чистыми помыслами.Если облака быстро по небу бегут - ожидай ненастья.Идет сильный дождь - уродится рожь.Кричит сова - идет похолодание.Вечером появился туман - скоро наступит потепление.В этот день нужно меньше говорить.Нельзя ругаться и сквернословить.В еде стоит быть разборчивым и отказаться от вредной пищи.Не рекомендуется выносить мусор.Именинники этого дня – Семен (Симеон), Степан (Стефан). Не забудьте их поздравить!