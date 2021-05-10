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Илон Маск: у меня синдром Аспергера

10.05.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Илон Маск рассказал о наличии у него синдрома Аспергера. Такая информация прозвучала на комедийном шоу Saturday Night Live. Ранее данных об этом синдроме у Маска не было, сообщает BBC.

Синдром Аспергера проявляется по-разному: люди могут быть неуклюжими, замкнутыми, зацикленными на определенных действиях. При этом такие люди, как правило, не вырваны из социума, они могут обслуживать и обеспечивать себя.

Маск заметил, что на синдром указывают некоторые его сообщения в Twitter: «Смотрите, я понимаю, что иногда говорю или публикую странные вещи, но просто мой мозг работает именно так». Также он добавил: «Я просто хочу сказать, что я изобрел заново электрические машины и отправляю людей на Марс в космическом корабле. Вы думали, что я обычный чувак?»

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Илон Маск рассказал о наличии у него синдрома Аспергера. Такая информация прозвучала на комедийном шоу Saturday Night Live. Ранее данных об этом синдроме у Маска не было,...
 
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