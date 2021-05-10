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Что в длинные выходные происходит с валютой в обменниках

10.05.2021 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несмотря на длинные выходные, часть обменных пунктов банков, работающих в Беларуси, продолжает функционировать.

Что в длинные выходные происходит с валютой в обменниках

По данным select.by на 09:00, в Минске установлены следующие курсы основных иностранных валют:

  • доллар выгоднее всего можно продать по 2,534, а купить по 2,54 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,585);
  • евро 3,066 / 3,07 (3,11);
  • 100 российских рублей 3,412 / 3,42 (3,5).

Напомним, на прошедшей рабочей неделе (3-7 мая) на БВФБ выросла лишь одна из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Несмотря на длинные выходные, часть обменных пунктов банков, работающих в Беларуси, продолжает функционировать.
 
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