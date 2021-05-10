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Что в длинные выходные происходит с валютой в обменниках
Источник материала: Навiны
Несмотря на длинные выходные, часть обменных пунктов банков, работающих в Беларуси, продолжает функционировать.
По данным
Напомним, на прошедшей рабочей неделе (3-7 мая) на БВФБ
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Несмотря на длинные выходные, часть обменных пунктов банков, работающих в Беларуси, продолжает функционировать.
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