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Семь человек погибли при стрельбе в Колорадо
Источник материала: ОНТ
В Колорадо-Спрингс (Колорадо, США) в результате стрельбы погибли семь человек, среди них открывший огонь. Об этом
Уточняется, что стрельба началась на стоянке домов на колесах в ночное время суток. В одном из трейлеров праздновали день рождения. Среди собравшихся родственников и друзей были дети.
По сведениям полиции, стрелять начал молодой человек. В ходе инцидента погибла его девушка. Впоследствии стрелок покончил с собой.
Когда на место происшествия прибыла полиция, там уже было шестеро погибших. Еще один человек был тяжело ранен, позже он умер в больнице.
Все погибшие были взрослыми. Дети не пострадали.
Фото: Pixabay
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В Колорадо-Спрингс (Колорадо, США) в результате стрельбы погибли семь человек, среди них открывший огонь. Об этом информирует KKTV со ссылкой на источник в местной...
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