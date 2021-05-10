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Семь человек погибли при стрельбе в Колорадо

10.05.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семь человек погибли при стрельбе в Колорадо

В Колорадо-Спрингс (Колорадо, США) в результате стрельбы погибли семь человек, среди них открывший огонь. Об этом информирует KKTV со ссылкой на источник в местной полиции.

Уточняется, что стрельба началась на стоянке домов на колесах в ночное время суток. В одном из трейлеров праздновали день рождения. Среди собравшихся родственников и друзей были дети.

По сведениям полиции, стрелять начал молодой человек. В ходе инцидента погибла его девушка. Впоследствии стрелок покончил с собой.

Когда на место происшествия прибыла полиция, там уже было шестеро погибших. Еще один человек был тяжело ранен, позже он умер в больнице.

Все погибшие были взрослыми. Дети не пострадали.

Фото: Pixabay

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В Колорадо-Спрингс (Колорадо, США) в результате стрельбы погибли семь человек, среди них открывший огонь. Об этом информирует KKTV со ссылкой на источник в местной...
 
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