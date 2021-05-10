Беларусь отпраздновала День Победы. Как это было?

Источник материала: ОНТ

Беларусь отпраздновала День Победы! Страна, которая больше всех пострадала в Великой Отечественной – сама живой памятник тех событий. Но даже несмотря на огромные потери и все ужасы войны, которые довелось пережить нашей земле, праздник – это радость! Пусть и со слезами на глазах.

Никогда не сотрётся память о тех, кто приближал освобождение ценой собственных жизней. И никогда не прекратится забота о каждом, кто с нами со времен войны. Благодарность героям, уважение ветеранам, и почести национальным символам – праздник Победы в Год Единства совпал с Днем Государственного Герба и Флага.

Это всё ради них. Ради их улыбок и настроения, чтобы они видели – об их подвиге помнят. О каждом убитом – помнят. О каждом искалеченном, потерявшем семью и выжившем. О каждом тяжёлом дне, выпавшем на их долю. Ветераны и дети войны – кто-то из них уходил на фронт мальчиками и девочками. В 1941 году Аэлите было всего 15. Сначала была санинструктором, потом окончила курсы медсестёр и в составе эвакуационного госпиталя дошла до Берлина.

И таких историй миллионы – есть у каждого. Мы, журналисты, часто с удивлением наблюдаем, как еле сдерживаем слезы. Мы, а не они во время интервью. И они нас щадят – стараются рассказывать о войне с юмором, хоть веселого, конечно, было мало.

Эти истории готовы слушать просто прохожие. Они подходят, поздравляют, и всё это привносит девятого мая такую теплоту, которую нельзя организовать или срежиссировать. Каждый год здесь, в центре Минска – к главному символу Победы, 9 мая приезжают, конечно, не все «кто пережил это лихолетье». Но каждый из них смотрит по телевизору, как несут цветы к их обелиску, и молчат в память обо всех погибших.

Главное в речи Президента будет «о сохранении исторической памяти и сплочении белорусов сегодня». Два этих условия – и страна сохранит суверенитет, культуру и будущее. Кажется, ну, кто может на нас напасть? Где он, этот внешний враг? Но в XXI веке так не бывает. Не идут в штыковую атаку – идут в информационную. И Беларусь со своей географической позицией – очень лакомый «кусок».

А дальше будут тёплые объятия – они ведь каждый год. И разговоры не меняются, ветераны будут говорить, что «им нравится современная Беларусь», а Президент будет желать им самого главного…

Праздник тоже заряжает. В Минске в воскресенье было море людей. И на двух основных площадках (у Дворца спорта и в Парке Победы) и не только в центре города. Военная техника – место притяжения всех без исключения, стилизованные фотозоны, солдатские кухни, песни военных лет – это всё возвращает ветеранов в их молодость.

Ему 95. Петра Величко в Витебске, кажется, знают все. В северной столице, где «стоят» большие части спец назначения, миномётчик – супергерой. Говорит, успевает устать от поздравлений. Но по военной привычке «если флаг поднимают, значит и он готов идти».

Это девятое мая по календарю совпало с другим знаковым праздником – Днём государственного герба и государственного флага. Вот он – наше «солнце над лесом», а еще красный – символ пролитой за Беларусь крови, а зеленый – символ миролюбивого характера белорусов. Мы выбрали его и это то решение, которое не может поменяться ни при каких условиях.

70-метровый флагшток видят даже с борта самолётов. Это главный белорусский символ сегодня. Он развевается во всех областях. Над большими предприятиями и больницами, школами и военными частями. Есть у нас дома и сегодня «маленький» заполонил все парки. И в парках было здорово. Везде танцевали вальсы тех лет. Слушали военные песни. Везде пробовали солдатскую кашу. Обнимались, вспоминали семейные истории, читали письма, дарили цветы и целовались… от радости. Делали всё то, что делали наши родные тогда, 9 мая 1945-го, празднуя Победу!

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