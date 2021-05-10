Опубликован новый рейтинг WTA: Соболенко вошла в топ-5

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась с седьмого места на четвертую строчку в рейтинге WTA, новая версия опубликована на сайте организации.





пишет Sputnik. Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной: белоруску опережают Эшли Барти (первая строка и 10 090 баллов), Наоми Осака (вторая и 7 650 баллов) и Симона Халеп (третья с 6 520 баллами). Соболенко с 6 195 баллами расположилась на четвертой позиции,Sputnik.





Новая позиция стала самой высокой за всю карьеру белорусской спортсменки. Ранее она поднималась до седьмой позиции – в январе текущего года после удачного выступления в Абу-Даби.





Напомним, что Соболенко также показала отличный результат в финале турнира WTA 1000 в Мадриде - она одержала победу со счетом 6:0 3:6, 6:4 над первым номером мирового рейтинга австралийкой Эшли Барти.





Другие белорусские теннисистки не достигли столь разительных успехов: Виктория Азаренко опустилась в рейтинге на одну строчку и выпала из топ-15, заняв 16-ю позицию, Александра Саснович и вовсе выпала из первой сотни, опустившись с 92-го на 103-е место.





Еще одна спортсменка - Ольга Говорцова поднялась на несколько позиций, заняв 139-ю строку (ранее была на 142-й).















