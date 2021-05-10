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Опубликован новый рейтинг WTA: Соболенко вошла в топ-5

10.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская спортсменка в последнее время успешно выступила на теннисных турнирах в Абу-Даби и Мадриде.

Опубликован новый рейтинг WTA: Соболенко вошла в топ-5
© REUTERS / SERGIO PEREZ
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась с седьмого места на четвертую строчку в рейтинге WTA, новая версия опубликована на сайте организации.

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной: белоруску опережают Эшли Барти (первая строка и 10 090 баллов), Наоми Осака (вторая и 7 650 баллов) и Симона Халеп (третья с 6 520 баллами). Соболенко с 6 195 баллами расположилась на четвертой позиции, пишет  Sputnik.

Новая позиция стала самой высокой за всю карьеру белорусской спортсменки. Ранее она поднималась до седьмой позиции – в январе текущего года после удачного выступления в Абу-Даби.

Напомним, что Соболенко также показала отличный результат в финале турнира WTA 1000 в Мадриде - она одержала победу со счетом 6:0 3:6, 6:4 над первым номером мирового рейтинга австралийкой Эшли Барти.

Другие белорусские теннисистки не достигли столь разительных успехов: Виктория Азаренко опустилась в рейтинге на одну строчку и выпала из топ-15, заняв 16-ю позицию, Александра Саснович и вовсе выпала из первой сотни, опустившись с 92-го на 103-е место.

Еще одна спортсменка - Ольга Говорцова поднялась на несколько позиций, заняв 139-ю строку (ранее была на 142-й).
 
 
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Белорусская спортсменка в последнее время успешно выступила на теннисных турнирах в Абу-Даби и Мадриде.
 
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