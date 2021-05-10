Линас Линкявичюс: Белорусы служат примером настойчивости и решимости для всего мира

Экс-глава МИД Литвы, друг свободной Беларуси Линас Линкявичюс поддержал белорусов, борющихся за свободу.

«Беларусь после 9 месяцев сопротивления уже никогда не будет прежним «островом стагнации», которым легко манипулировать и держать в страхе. Агония уходящего режима еще длится, но его конец неизбежен. Белорусы служат примером настойчивости и решимости для всего мира»,charter97.org