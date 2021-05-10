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Линас Линкявичюс: Белорусы служат примером настойчивости и решимости для всего мира

10.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конец режима неизбежен.

Линас Линкявичюс: Белорусы служат примером настойчивости и решимости для всего мира
Экс-глава МИД Литвы, друг свободной Беларуси Линас Линкявичюс поддержал белорусов, борющихся за свободу.

«Беларусь после 9 месяцев сопротивления уже никогда не будет прежним «островом стагнации», которым легко манипулировать и держать в страхе. Агония уходящего режима еще длится, но его конец неизбежен. Белорусы служат примером настойчивости и решимости для всего мира», пишет charter97.org
 
 
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