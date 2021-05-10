В Лиде заметили странную очередь, в которой раздавали деньги. В исполкоме говорят о возможной провокации













В видео звучат слова: «30 рублей!». За что именно рассчитываются люди на видео, неизвестно.





пишет TUT.BY. Похоже, ситуацию сняли у Кургана Бессмертия, там сегодня проходили праздничные мероприятия,TUT.BY.





Пресс-секретарь Лидского райисполкома уже отреагировала на «видео, которое появилось на некоторых ресурсах и вызвало много вопросов».





— Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия — непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим.





По сообщениям читателей, участники истории похожи на сотрудников одного из строительных трестов.







