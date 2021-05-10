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Британец Льюис Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"
Источник материала: Партизан
Британец Льюис Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Второе место в Барселоне занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, позволивший Хэмилтону обойти его за шесть кругов до финиша.
Третьим стал еще один представитель Mercedes финн Валттери Боттас,
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Британец Льюис Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
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