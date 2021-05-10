ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Британец Льюис Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

10.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Британец Льюис Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".




Второе место в Барселоне занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, позволивший Хэмилтону обойти его за шесть кругов до финиша.

Третьим стал еще один представитель Mercedes финн Валттери Боттас, пишет interfax.by.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британец Льюис Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: Декрет № 2 — это предопределение, ощущение обреченности судьбы, отсутствия перспективы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by