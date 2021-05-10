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Лукашенко поздравил граждан Беларуси с Днем герба и флага
10.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии в Минске поздравил граждан страны с
Полотнище государственного флага и изображение герба президент передал представителям молодежи в знак единства всех поколений. Юноши и девушки принесли клятву верности государственному флагу. Над площадью пролетели вертолеты с изображением государственных символов, а самолеты раскрасили небо над Минском в цвета флага: красный и зеленый.
Над площадью, где проходила церемония, на высоте 70 метров развевается государственный флаг, площадью почти сто квадратных метров.
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Действующие символы страны приняты на референдуме в 1995 году.
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