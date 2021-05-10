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Лукашенко поздравил граждан Беларуси с Днем герба и флага

10.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии в Минске поздравил граждан страны с Днем государственного герба и флага, который в этом году совпал с днем Победы. Действующие символы страны приняты на референдуме в 1995 году, передает «МИР 24».

«Мы знаем, что наши герб, флаг, гимн, Великая Победа – это неразрывно связанные между собой символы величия и независимости белорусского народа. В них воплощены судьбоносные достижения белорусов, духовные и нравственные черты нации, особенности нашей культуры и мировоззрения. И на этом историческом пути белорусы ни разу не отступились от своих традиций, ценностей и принципов», – подчеркнул Лукашенко.

Полотнище государственного флага и изображение герба президент передал представителям молодежи в знак единства всех поколений. Юноши и девушки принесли клятву верности государственному флагу. Над площадью пролетели вертолеты с изображением государственных символов, а самолеты раскрасили небо над Минском в цвета флага: красный и зеленый.

Над площадью, где проходила церемония, на высоте 70 метров развевается государственный флаг, площадью почти сто квадратных метров.



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Теги: Минск
 
 
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Действующие символы страны приняты на референдуме в 1995 году.
 
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