Как определить самое опасное заболевание смородины

Источник материала: Sputnik Беларусь

Младший научный сотрудник РУП "Институт плодоводства" Александр Зазулин рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, как определить реверсию у смородины и что с этим делать.

Как передается реверсия

Александр Зазулин рассказывает, что даже при правильном уходе и благоприятных погодных условиях для роста и развития смородина не застрахована от появления такого опасного заболевания, как реверсия (махровость).

"Основными ее переносчиками являются почковый клещ и тля. Реверсию можно занести также с садовым инструментом, несертифицированным посадочным материалом", – поясняет специалист.

Как определить заболевание

Легче всего выявить это заболевание во время цветения.

"Если при внимательном рассмотрении цветущей смородины вы обнаружите хотя бы один цветок, у которого лепестки как будто разрезаны ножницами от края к центру, количество лепестков увеличилось до 10 и более, а листья превратились из пятилопастных в трехлопастные, стали бледными и деформировались – все это явные признаки того, что ваша смородина неизлечимо больна реверсией, или махровостью. Через 1-2 года урожая у такого куста практически не будет", – предупреждает эксперт.

Что делать с больным кустарником

Александр Зазулин обращает внимание, что такое растение на участке ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Иначе со временем реверсия может поразить все ближайшие кусты смородины.

"Заболевшее растение необходимо выкопать вместе с корневой системой и сжечь. На этом месте посадка смородины допускается не ранее, чем через 3 года", – заключает специалист.

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