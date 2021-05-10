ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как определить самое опасное заболевание смородины

10.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Младший научный сотрудник РУП "Институт плодоводства" Александр Зазулин рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, как определить реверсию у смородины и что с этим делать.

Как передается реверсия

Александр Зазулин рассказывает, что даже при правильном уходе и благоприятных погодных условиях для роста и развития смородина не застрахована от появления такого опасного заболевания, как реверсия (махровость).

"Основными ее переносчиками являются почковый клещ и тля. Реверсию можно занести также с садовым инструментом, несертифицированным посадочным материалом", – поясняет специалист.

Как определить заболевание

Легче всего выявить это заболевание во время цветения.

"Если при внимательном рассмотрении цветущей смородины вы обнаружите хотя бы один цветок, у которого лепестки как будто разрезаны ножницами от края к центру, количество лепестков увеличилось до 10 и более, а листья превратились из пятилопастных в трехлопастные, стали бледными и деформировались – все это явные признаки того, что ваша смородина неизлечимо больна реверсией, или махровостью. Через 1-2 года урожая у такого куста практически не будет", – предупреждает эксперт.

Что делать с больным кустарником

Александр Зазулин обращает внимание, что такое растение на участке ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Иначе со временем реверсия может поразить все ближайшие кусты смородины.

"Заболевшее растение необходимо выкопать вместе с корневой системой и сжечь. На этом месте посадка смородины допускается не ранее, чем через 3 года", – заключает специалист.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое опасное и распространенное заболевание смородины – реверсия (махровость). Весной, во время цветения кустарника, легче всего заметить признаки этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: до какого предела может подешеветь доллар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by