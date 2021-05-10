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Как работают фуд-стилисты и фуд-фотографы?
10.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Фуд-фотограф, фуд-стилист, проп-стилист и сет-стилист — кто все эти люди и чем они занимаются?
Фуд-фотография — актуальный жанр, не пострадавший даже в пандемию: ресторанам нужны фото в соцсети, чтобы рассказать о доставке, а блогерам важно продвигать свои кулинарные аккаунты. Но как сфотографировать обычный бутерброд, чтобы он привлек внимание? Почему так любят фотографировать кофе, ягоды и арбузы? В чем различия между фото для меню и для Инстаграма?
О трендах, искусстве фуд-фотографии и профдеформации рассказала Юлия Космо, фуд-фотограф и фуд-стилист.
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