Источник материала: UDF



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«Лукашенко и Путин обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами», - говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

«В развитие переговоров Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ. Президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО», - отмечено в сообщении пресс-службы.

interfax.by . «Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте», - говорится в сообщении, пишет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко и Путин договорились о новой встрече Она состоится в ближайшее время.

Кроме того,обсудили «график совместных мероприятий, которые запланированы к проведению в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации».В нем также сказано, что Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями к 9 мая.В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что Лукашенко и Путиным был «затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества».