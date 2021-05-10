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Политическое завещание в День Победы. Спасет ли режим «коллективный Лукашенко»?
Источник материала: Навiны
Свой декрет, который был разрекламирован как эпохальный, Александр Лукашенко
«Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства», — так вождь политического режима заинтриговал публику 17 апреля, не раскрывая сути готовившегося документа.
И что же на выходе? Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя» предусматривает, что в случае гибели Лукашенко власть переходит к Совету безопасности (что, по мнению многих комментаторов, противоречит конституции). При этом сразу вводится чрезвычайное или военное положение.
Подготовка к чрезвычайке, делегирование полномочий не избираемой народом структуре — это и есть венец правления первого президента? Это всё, что он готов оставить в качестве политического завещания?
Все равно получается автомат Калашникова
Комментируя декрет, депутат Палаты представителей и председатель провластного общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько
Тут сразу вспоминается советский анекдот: «Сколько детскую коляску ни собираю, все равно получается автомат Калашникова». Даже в случае гибели Лукашенко у его окружения все равно на уме как образец Лукашенко, при котором страна вползла в
Иными словами, на уме у нынешней властной верхушки не парадигма развития, а парадигма консервации режима любыми методами, любой ценой.
Вообще комментарии официальных лиц по поводу принятия декрета выглядят на редкость сумбурными и малоубедительными. Например, председатель Совета Республики Наталья Кочанова
Не правда ли, странная трактовка документа, предусматривающего чрезвычайное или военное положение именно для сохранения статус-кво? Лучшим же способом показать, что никто не цепляется за власть, было бы решение организовать честные, поистине конкурентные досрочные выборы.
На этом, собственно, и настаивают оппоненты режима, для демонизации которых его верхушка на всю катушку использовала святую дату 9 Мая (по нехитрой формуле: кто против «батьки» — недобитые фашики).
Вообще все эти спекуляции на трагедии и подвиге предков, к которому нынешняя номенклатура не имеет никакого отношения, равно как и обсасывание темы
Правящая верхушка боится нового пробуждения народа
О чем на самом деле говорит принятие декрета № 2?
Во-первых, о том, что почти за 27 лет правления первого президента в Беларуси не выстроена нормальная, самодостаточная система государственных институтов. Этим декретом вождь де-факто подтверждает, что сконструировал персоналистский режим, подогнанный под одного человека. Достаточно выстрелить точно негодяю-снайперу — и вся система под ударом, без чрезвычайки никак.
Во-вторых, большое начальство невольно показывает, что, вопреки заверениям о полном контроле над ситуацией, нервничает, зациклено на видениях страшной расправы над собой. Лукашенко рефреном вспоминает о судьбах Милошевича, Хусейна, Каддафи.
Необходимость форс-мажорного декрета вождь и его окружение мотивируют прежде всего внешней угрозой, но на самом деле, надо полагать, у них перед глазами
Иными словами, этот декрет означает косвенное признание того, что режим непопулярен и держится на дубинках да штыках.
Декрет как палка о двух концах
Лукашенко всегда пытался остановить время,
Это неблагодарная задача, инструментарий ограничен. Любой вариант модификации персоналистского режима несет дополнительные риски для Лукашенко и всей
Во-первых, возникает опасность заговора силовиков, у которых появился соблазн заполучить полную власть над страной.
Как
Во-вторых, на этой почве может возникнуть тайная смычка верхушки белорусской номенклатуры с Москвой, у которой есть свои виды на
В-третьих, даже если эти опасности не реализуются, то большой вопрос, насколько дееспособным окажется «коллективный Лукашенко».
Ведь первый президент сделал максимум, чтобы в стране не сформировался полноценный политический класс. Внутри же закрытой структуры с преобладанием силовиков (за каждым из которых — люди с оружием) после часа «Ч» может начаться такая борьба за доминирование, что страна действительно пойдет вразнос (против чего по замыслу и направлен декрет). И это не единственный плачевный сценарий.
А если без снайпера или чая с полонием?
Но самое главное — при всей этой суете вокруг чрезвычайного декрета, новой конституции общество так и не получает ответа на вопрос о естественной — без снайпера или чая с полонием — смене власти. Хотя по логике вещей, запуск нормального механизма ротации властных элит на корню подрубает потребность плести заговоры, готовить свержение главы государства.
Вообще большое начальство по уши погрязло в риторике о
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