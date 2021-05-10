ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Лондоне кит застрял на реке Темза

10.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Великобритании провели операцию по спасению небольшого кита, выплывшего на мель в реке Темза на юго-западе Лондона. Об этом сообщает ВВС в понедельник, 10 мая.



Указано, что инцидент произошел накануне вечером в Ричмондском шлюзе. Там застрял кит размером около 4 метров.

Представители спасательных служб прибыли на место происшествия в 21:00 (23:00 по Киеву – ред.). Спустя четыре часа кита удалось транспортировать в безопасное место. Как отмечается, ветеринар займется оценкой состояния животного, которое имеет некоторые повреждения. По итогам проверки будет принято решение о выпуске кита на волю.

Кит относится к виду малых полосатиков, которые обычно встречаются в северной части Атлантического и Тихого океанов. Их длина не превышает 10 метров. Малые полосатики в настоящее время являются объектом китобойного промысла в Норвегии, Исландии и Японии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании провели операцию по спасению небольшого кита, выплывшего на мель в реке Темза на юго-западе Лондона. Об этом сообщает ВВС в понедельник, 10 мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Як нацысты зьнішчылі псыхіятрычных пацыентаў у Менску, а ў БССР пра іх забыліся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by