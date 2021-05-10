Михаил Захаров: сложный чемпионат мира будет, самый сложный, самый тяжелый для нашей сборной

















- С Бэйленом долго общались сегодня: он с удовольствием, с таким позитивом приехал, готов помочь. Паре, Принс — вообще заряженные ребята. Получается, мы не ошиблись в них.





сказал Захаров в эфире "Беларусь 5". Сложный чемпионат мира будет, самый сложный, самый тяжелый для нашей сборной. Поколение меняется, немножко игроков не хватает, но будем сражаться, —Захаров в эфире "Беларусь 5".





Напомним, что и-за репрессий Минску было отказано в праве провести в этом году Чемпионат мира по хоккею. Он пройдет в Риге.