Свободные купаловцы к 9-му мая сняли фильм по повести Василя Быкова





Свободные актеры специально к 9-му мая сняли короткометражную ленту «Награды». Сценарий был написан по повести Василя Быкова «Болото».





II Мировая война. Трое красноармейцев были переброшены в немецкий тыл, чтобы передать боевые награды партизанам и тем самым подкрепить их боевой дух. Советские солдаты просят молодого белорусского сельчанина Костика отвести их к урочищу, где находятся партизаны. Через некоторое время командир группы понимает, что идти с ними дальше Костику не стоит…





Бывшие актеры Национального театра имени Янки Купалы, уволенные властями за свою гражданскую позицию, в эфире нашего телеканала по-новому переосмысливают литературную классику в проекте «Стихи».