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Свободные купаловцы к 9-му мая сняли фильм по повести Василя Быкова

10.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ленте отчетливо проявляется мотив трагизма и абсурдности войны.

Свободные купаловцы к 9-му мая сняли фильм по повести Василя Быкова

Свободные актеры специально к 9-му мая сняли короткометражную ленту «Награды». Сценарий был написан по повести Василя Быкова «Болото».

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В ленте отчетливо проявляется мотив трагизма и абсурдности войны.
 
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