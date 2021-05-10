ФПБ предложила создать систему народного контроля за ценами









Как показывает анализ ситуации на рынке, постановление Совета Министров от 23 февраля 2021 года № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» сыграло положительную роль. В то же время в условиях постоянного увеличения стоимости продовольствия на мировом рынке (по некоторым позициям отмечен 15-летний максимум) и повышения затрат производителей сегодня на уровне правительства рассматривается вопрос отмены жесткого регулирования цен. Вместе с тем Министерство торговли и антимонопольного регулирования прорабатывает другие механизмы для поддержания стабильной ситуации.





«Тенденции, которые мы видим сегодня на нашем рынке, и анализ ситуации в других странах говорят о том, что отмена ограничительных мер без введения других сдерживающих механизмов может привести к всплеску роста цен, — прокомментировала этот вопрос заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена МАНКЕВИЧ. — В этих условиях мы считаем, что до принятия решения об отмене жесткого регулирования необходимо выработать механизмы, которые станут действенным барьером для недобросовестного и спекулятивного повышения цен».





Профсоюзный мониторинг за последний месяц показал рост потребительских цен на некоторые продукты питания. Наибольший рост цен отмечался на отдельные виды овощей: капусту, картофель, морковь, свеклу, огурцы, помидоры. Заметно подорожало и растительное масло. Особое внимание профсоюзы уделяют наличию в магазинах необходимого перечня продуктов.





В последние дни в национальный профцентр стали поступать обращения по поводу снижения ассортимента мясной продукции в магазинах. Специалисты ФПБ провели мониторинг по всей стране. Его результаты показали, что в регионах ситуация стабильная, подобные факты характерны только для отдельных торговых точек столицы. Федерация профсоюзов оперативно проинформировала МАРТ и Минсельхозпрод. Также были проведены консультации с крупнейшими производителями и переработчиками мясной продукции. Вопрос находится на контроле заинтересованных ведомств. ФПБ инициировала его рассмотрение на ближайшем заседании координационного совета по вопросам цен и тарифов.





Очередной профсоюзный мониторинг также показал, что определенные проблемные вопросы по соблюдению ассортиментного перечня характерны для «жестких дискаунтеров». Для этого вида магазинов установлены минимальные требования, но тем не менее они выполняются не всегда. Так, были промониторены 29 объектов одной из торговых сетей, но ни в одной из проверенных точек обходимые требования не выполнялись в полном объеме. Например, в более чем 85% проверенных магазинов отсутствовали растительное масло, пшеничная мука, крупы гречневая и манная, молочная продукция, яйца и куры.





«К сожалению, практика показывает, что далеко не все субъекты добросовестно относятся к выполнению необходимых требований в вопросах стоимости товаров и их наличия, — отметила Елена МАНКЕВИЧ. — В связи с этим Федерация профсоюзов сегодня предлагает по аналогии с общественным контролем в сфере трудовых отношений создать систему народного контроля за ценами».







