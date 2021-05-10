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Трагедия. В Лоевском районе на пожаре сгорел пенсионер
Источник материала: Партизан
В Лоевском районе в деревне Ястребка на пожаре в жилом доме погиб пенсионер.
Данное происшествие случилось ночью 9 мая 2021 года. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения МЧС в 01:39. На пожаре был обнаружен погибшим проживавший в доме 68-летний мужчина.
Причины возгорания и обстоятельства гибели пожилого мужчины в настоящее время устанавливаются,
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В Лоевском районе в деревне Ястребка на пожаре в жилом доме погиб пенсионер.
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