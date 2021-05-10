Посадка картофеля: что нужно знать

Источник материала: Sputnik Беларусь

К посадке популярного в Беларуси овоща можно приступать при температуре почвы около 6-8℃ - об основных этапах и правилах посадки картофеля корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук рассказало научный сотрудник лаборатории технологий производства и хранения картофеля РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству" Виталий Сердюков.

Готовим почву к посадке

Специалист утверждает, что почва к посадке должна быть подготовлена. Рекомендуется вносить органические удобрения осенью, под основную обработку почвы, под вспашку. Если нет доступа к органическим удобрениям, то осенью после уборки можно использовать сидераты.

Если не получилось внести осенью, то не поздно сделать это и весной.

"Использовать нужно полуперепревший навоз либо же брать торфонавозные компосты (смесь торфа с навозом). Применение свежего органического удобрения ведет к накоплению болезней и поражению клубней паршой. Весной под вспашку можно применять и минеральные удобрения, но тогда картофель не будет считаться чистым продуктом", - рекомендует Виталий Сердюков.

"Если все удобрения внесли под вспашку, перед тем как перекопать землю, то при посадке картофеля удобрения вносить не надо. Можно только использовать протравливание клубней для защиты от вредителей или болезней. Летом, когда будете опрыскивать посадки препаратом для защиты от болезней и вредителей (например, от фитофтороза), туда же добавьте и микроэлементы", - уточнил специалист.

Внимательно осматриваем клубни

Специалист рассказывает, что материал для посадки можно взять из урожая прошлого года, приобрести в специализированных магазинах или семеноводческих хозяйствах.

"Неважно, где вы его взяли. Главное – перед тем, как начинать посадку, материал нужно осмотреть. Клубни должны быть визуально здоровыми, без мягких подгнивших участков, без глубоких трещин. Отбирайте самые красивые, самые внешне привлекательные клубни, размером 40-60 мм по наибольшему диаметру", - обращает внимание Виталий Сердюков.

Если клубни для посадки отбираются из урожая, который вырастили у себя на приусадебном участке, то посадочный материал каждые 3-4 года надо обновлять.

"Не используйте один и тот же материал из года в год: в клубнях накапливаются возбудители различных вирусных и бактериальных заболеваний, и они передаются из поколения в поколение. Также снижается урожайность и качество картофеля", - рассказал Сердюков.

Проращиваем посадочный материал

Этот этап не обязательный - клубни можно проращивать, можно нет.

Однако, проращивание – это гарантия того, что все клубни, которые вы посадили, взойдут, а также способ получения более ранней продукции.

Специалист рассказывает, что проращивание начинают дней за 30 до посадки. Но если не получается, то будет хорошо, если вы за день-два-три до посадки вынесете куда-то клубни и прогреете. Лучше клубни прорастить несколько дней и потом прогреть, чем не делать вообще ничего.

"Проращивать можно несколькими способами. Например, в ящичках из-под фруктов разложить клубни в один или два слоя. Либо взять обычные фасовочные прозрачные пакеты, сделать в них ручкой (карандашом, дыроколом) много дырочек, чтобы клубни дышали, и набить ими пакеты. Пакеты кладете на подоконник, ящички ставите друг на друга. Главные условия – температура воздуха выше 12-15 градусов и достаточное количество света (хотя бы 8 часов в сутки)", - рекомендует Виталий Сердюков.

Со временем на клубнях образуются толстые зеленые мохнатые ростки (не белые, которые образуются в темноте). Когда эти росточки будут 1-1,5 см, то можно приступать к посадке.

Сажаем по технологии

Технология возделывания может быть разной.

"На суглинистых, более тяжелых почвах клубни садим на глубину 6-8 см и на глубину 8-10 см – на супесчаных и легких почвах. Ширина междурядья – 70-90 см. Если хочется получить крупный картофель, ширина – больше, если нужно размножить семена, то необходимо делать более густые посадки. Ширина между рядами измеряется от центра лунки (гребня) до следующей центра лунки (гребня), где будет располагаться картофель. Расстояние между клубнями в ряду – 15-25 см, для получения крупного картофеля расстояние делаем больше, а для размножения и получения семянки расстояние меньше", - отмечает эксперт.

Считается, что на сотку идет один мешок одного сорта (в мешке – 32-38 кг). Виталий Сердюков обращает внимание, если сортов несколько, то сначала надо определиться с площадью и схемой посадки. Далее высчитывать, сколько посадочных клубней, при их среднем весе 60 г, уйдет на площадь.

"То есть количество клубней умножаете на 60 и получаете вес посадочного материала", - уточняет специалист.

При посадке важно ориентироваться на температуру почвы, которая должна быть на глубине залегания маточного клубня 6-8 0С.

"Поливать землю при посадке не нужно. Если земля сильно переувлажненная, то она будет тяжелая, что неблагоприятно для растения картофеля и с ней будет сложно работать. А еще переувлажнение может приводить к гибели растений и накоплению болезней", - резюмирует Виталий Сердюков.

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