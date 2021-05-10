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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Профессор Чикагского университета: «Лукашенко просто гробит экономику» И тут абсолютно нечему радоваться.

— Экономические потери в диктатурах часто вызывают неоправданный оптимизм такого плана: «ну и хорошо, что положение ухудшается, быстрее власть сменится», — пишет профессор Чикагского университета. — В той же Беларуси Лукашенко просто гробит экономику, выгоняя из страны целую отрасль, которая в последние годы давала большую часть роста.К сожалению, такого правила — чем хуже для экономики, тем хуже для режима — нет. Цепляясь изо всех сил за власть, диктатор может, буквально, угробить экономику страны. Угробить так, что на восстановление — если оно когда-нибудь будет! — уйдут десятилетия.Вот посмотрите на Венесуэлу — с 2013 года, когда популистская диктатура Чавеса сменилась военной диктатурой Мадуро, ВВП на душу населения упал настолько, что Венесуэла теперь — самая бедная страна в мире. Это уровень производства 1945 года!Чтобы вернуться обратно, на уровень 2010 года понадобятся десятилетия — это если расти сверхбыстрыми темпами! Если рост будет 10% в год на протяжении 10 лет (это очень быстро), то экономика вернётся только к уровню сорокалетней давности. Сорокалетней! Честно говоря, реальный прогноз состоит в том, что к уровню производства и благосостояния начала 2000-х Венесуэла не вернётся никогда.За последние двадцать лет я много писал про Венесуэлу — потому что это важный пример — была колонка «Учитель Чавес» в VTimes в 2007 году, потом «Учитель Мадуро» в 2017-м. Имеется в виду — учиться на чужих ошибках. Не национализировать предприятия, не вводить контроль над розничными ценами, не выдавливать из страны сначала журналистов, потом предпринимателей… (Тем, кто собирается написать идиотский комментарии про «роль санкции США» — посмотрите на график ниже. Сначала катастрофа, потом санкции.)И вот интересно как получилось — экономисты предсказывали, что этот курс ведёт к катастрофе и вот, всё, катастрофа произошла. И тут абсолютно нечему радоваться.