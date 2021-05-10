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Что в длинные выходные происходит с валютой в обменниках
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По данным
доллар выгоднее всего можно продать по 2,534, а купить по 2,54 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,585);
евро 3,066 / 3,07 (3,11);
100 российских рублей 3,412 / 3,42 (3,5).
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Лучший способ защитить свои сбережения — хранить их в наличной валюте.
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