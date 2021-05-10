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Что в длинные выходные происходит с валютой в обменниках

10.05.2021 11:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что в длинные выходные происходит с валютой в обменниках
Иллюстративное фото
Несмотря на длинные выходные, часть обменных пунктов банков, работающих в Беларуси, продолжает функционировать.

По данным select.by на 09:00, в Минске установлены следующие курсы основных иностранных валют:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,534, а купить по 2,54 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,585);

евро 3,066 / 3,07 (3,11);

100 российских рублей 3,412 / 3,42 (3,5).
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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