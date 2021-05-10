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В прямом эфире задержан фермер, участник президентской гонки Юрий Ганцевич

10.05.2021 11:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В прямом эфире задержан фермер, участник президентской гонки Юрий Ганцевич
Задержание Юрия Ганцевича / Еврорадио
В центре Гомеля задержан фермер-блогер, участник президентской гонки Юрий Ганцевич. Это произошло в прямом эфире, когда Ганцевич стримил в свой ютуб-канал «Приключения козы Машки» с празднования Дня Победы.

Юрий Ганцевич прогулялся по улицам города, а когда пришёл к огороженной зоне празднования, не смог пройти милицейский фейс-контроль. Его попросили подождать перед оградой, пока не придёт кто-то, кто произвёл бы его досмотр.

Пришли двое сотрудников милиции в штатском. Они не представились — просто подхватили Ганцевича под руки и вывели из толпы празднующих. Позже, перед самым концом стрима, один из них сказал фермеру, что они сотрудники милиции.

После задержания у Ганцевича не забрали телефон. В комментариях к видео он писал, что находится в Центральном РОВД Гомеля.

Фермер известен как сторонник Сергея Тихановского и участник избирательной кампании 2020 года. Кандидатом в президенты он зарегистрирован не был.

А недавно Ганцевич засветился в фейковом видео, на котором якобы в Новой Боровой под Минском неизвестные в гражданской одежде избивают мужчину и отшвыривают в сторону коляску с ребёнком. Всё это оказалось неправдок, склёпанной для того, чтобы ввести в заблуждение журналистов из независимых СМИ.
 
Теги: Гомель
 
 
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Фермер известен как сторонник Сергея Тихановского и участник избирательной кампании 2020 года.
 
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