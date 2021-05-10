Источник материала: UDF



Задержание Юрия Ганцевича / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В прямом эфире задержан фермер, участник президентской гонки Юрий Ганцевич Фермер известен как сторонник Сергея Тихановского и участник избирательной кампании 2020 года.

прогулялся по улицам города, а когда пришёл к огороженной зоне празднования, не смог пройти милицейский фейс-контроль. Его попросили подождать перед оградой, пока не придёт кто-то, кто произвёл бы его досмотр.Пришли двое сотрудников милиции в штатском. Они не представились — просто подхватили Ганцевича под руки и вывели из толпы празднующих. Позже, перед самым концом стрима, один из них сказал фермеру, что они сотрудники милиции.После задержания у Ганцевича не забрали телефон. В комментариях к видео он писал, что находится в Центральном РОВД Гомеля.Фермер известен как сторонники участник избирательной кампании 2020 года. Кандидатом в президенты он зарегистрирован не был.А недавно Ганцевич засветился в фейковом видео, на котором якобы в Новой Боровой под Минском неизвестные в гражданской одежде избивают мужчину и отшвыривают в сторону коляску с ребёнком. Всё это оказалось неправдок, склёпанной для того, чтобы ввести в заблуждение журналистов из независимых СМИ.