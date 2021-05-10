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На 13 белорусских метеостанциях в ночь на 9 мая обновлены рекорды холода

10.05.2021 11:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На 13 белорусских метеостанциях в ночь на 9 мая обновлены рекорды холода
В ночь на 9 мая 2021 года было очень холодно / Еврорадио
В Бресте и ещё на 12 белорусских метеостанциях в ночь на 9 мая обновлены, а ещё на трех — повторены локальные температурные антирекорды за весь период наблюдений. Об этом со ссылкой на сравнение данных с ресурса meteoinfo.by пишет БелаПАН.

В Бресте, к примеру, предыдущий антирекорд превышен на 1,5 градуса. В ночь на 9 мая 2019 года здесь было +2 градуса, а в этом году — всего 0,5 градуса.

В Лельчицах похолодало до +1,4 градуса (+1,7 в 1999 году), в Жлобине — до +0,8 (+1,2 в 1976-м), Столбцах — до +0,6 (+0,9 в 2019-м), Октябрьском — до +0,3 (+0,6 в 1990-м). И так далее.

А холоднее всего в ночь на 9 мая 2021 года было в Лынтупах — -2,1 градуса. Это повтор антирекорда, установленного в ночь на 9 мая 2019 года, также крайне холодную.

Абсолютный температурный антирекорд ночи на 9 мая держится в Беларуси уже больше века. Оказывается, 9 мая 1912 года температура в Минске опустилась до -3,3 градуса.

В ночь на 10 мая по востоку и юго-востоку еще возможны слабые заморозки. Затем ночные температуры везде будут положительными. А днём воздух начнёт прогреваться до нормальных весенних +18..+20 градусов.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Бресте, к примеру, предыдущий антирекорд превышен на 1,5 градуса.
 
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