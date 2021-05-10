Иск против Лукашенко в Германии: в СМИ появились истории пострадавших от насилия

Источник материала: UDF



Фото: DW

DW

«Я почти не сплю, мне выписывают антидепрессанты и снотворное. Я до сих пор не чувствую кончиков пальцев после пыток… Рассказывать о том, как тебя били, унижали, угрожали засунуть дубинку в анальное отверстие, - это не то, чем хотелось бы делится. Мне неприятно об этом вспоминать», - говорит Валерий Самолазов с дрожью в голосе.

Как майка «Дисней» стала триггером для пыток

«Я шел по тротуару. Меня окружили, стали задавать вопросы. Я отвечал вежливо, показал им удостоверение. Но моя майка (с черепом. - Ред.) стала триггером. На ней был просто диснеевский символ фильма «Каратель». Но он их так зацепил. Сказали, что это еще и символ батальона «Азов». И постоянно напоминали про эту майку перед тем, как бить», - вспоминает Валерий в беседе с DW.

Валерий Самолазов в той самой майке после выхода из СИЗО

«Надо мной наклонялись и шептали: «Я вижу, ты боли не боишься. Сделаем так, чтобы было больно». Кровообращение остановилось, через какое-то время я не чувствовал рук по локоть. Становилось невыносимо больно. Тогда я собрался с духом попросить их ослабить стяжки. Сказал, что у меня трое детей и я не смогу их прокормить без рук. Но ко мне подлетели и загнули руки за спиной еще больше к голове. Тогда в первый раз от боли потерял сознание», - продолжает Валерий. После второй просьбы все повторилось.

«Сказали стоять на коленях, потом надо было встать. Я не смог, упал. Меня подняли, поставили к стене и стали бить по голове, по груди, по животу, по ногам. Потом вытолкнули из автозака. Потом стоял на коленях, пока не назвали фамилию. Опять же люди в масках сказали, чтобы мне «уделили особое внимание».

«Нас обвиняли в том, что мы «кукловоды»

Кацпер Синицкий

«Моего друга избивали уже в бусике, он потерял сознание. Меня избивали в автозаке. Но хуже всего было именно в РУВД. Там нас клали лицом в пол с плотно закрепленными руками за спиной, держали в неудобных позах. Мы не могли двигаться, нас неоднократно пугали, говорили, что если будем двигаться, то выбьют все зубы. Также заставляли стоять на коленях лицом в пол. Ноги затекали», - вспоминает Кацпер.

«Нас неоднократно выводили в коридор, там избивали. Мы слышали крики других людей. Была видна кровь. Было психическое давление: сотрудники ходили, размахивая бейсбольной битой, и мы не знали, чего ожидать. Нам не разрешали пить воду, не давали кушать, спать, выйти в туалет. Творился полный беспредел».

Документирование пыток и иск против Лукашенко

«Эти преступления без срока давности»

«В Беларуси люди боятся высказаться, потому что сразу же придут к ним домой, заберут детей, уволят с работы, закроют в тюрьме. Учитывая, что я нахожусь в относительной безопасности, мне бы хотелось, чтобы преступления против всех моих сограждан были зафиксированы».

Цель - объявить Лукашенко террористом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иск против Лукашенко в Германии: в СМИ появились истории пострадавших от насилия «Я вижу, ты боли не боишься. Сделаем так, чтобы было больно...»