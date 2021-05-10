Эстетика «заброшек»: фото из культового лагеря «Сказка»

Источник материала: Onliner

Заброшенный детский лагерь «Сказка» выделяется среди десятков себе подобных. Место выглядит атмосферно благодаря рисункам на стенах и общему стилистическому оформлению заведения. В наши дни «Сказка» выглядит как отличная декорация для фильмов ужасов.

Находится лагерь в Московской области, недалеко от поселка Деденево. Он не работает уже более 20 лет и постепенно обрастает все бо́льшим количеством легенд: например, иногда встречается информация, что это был лагерь для детей с особенностями развития — отсюда, мол, и необычное визуальное оформление. Однако лагерь был самым обычным.

Пользователь Twitter Мария отправилась в «Сказку» и сделала много фотографий из лагеря: