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9 мая в Беларуси задерживали граждан с букетами цветом, биноклем и фотоаппаратом
Источник материала: Навiны
9 мая, во время празднования Дня Победы, точечные задержания произошли в нескольких населенных пунктах Беларуси, сообщает правозащитный сайт
Так, в Минске на площади Победы задержали активистку Галину Лагацкую. Ее доставили в Первомайское РУВД. Причина задержания неизвестна.
Также возле площади Победы задержаны парень и девушка с букетом цветов. Гвоздики красного и лимонного цветов были перевязаны красно-белыми лентами.
В Докшицах на площади Ивана Полевого задержали человека с биноклем во время церемонии возложения цветов.
В Витебске на площади Победы задержаны активисты Ангелина Туровец и Руслан Яневич.
В Бобруйске утром 9 мая
В Гомеле на площади Ленина
В 2019 году он баллотировался в Палату представителей. В 2020 году фермер зарегистрировал инициативную группу по своему выдвижению на пост президента, но подписи не собирал, напоминает
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