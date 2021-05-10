9 мая в Беларуси задерживали граждан с букетами цветом, биноклем и фотоаппаратом

9 мая, во время празднования Дня Победы, точечные задержания произошли в нескольких населенных пунктах Беларуси, сообщает правозащитный сайт spring96. org .





Так, в Минске на площади Победы задержали активистку Галину Лагацкую. Ее доставили в Первомайское РУВД. Причина задержания неизвестна.

Также возле площади Победы задержаны парень и девушка с букетом цветов. Гвоздики красного и лимонного цветов были перевязаны красно-белыми лентами.

В Докшицах на площади Ивана Полевого задержали человека с биноклем во время церемонии возложения цветов.

В Витебске на площади Победы задержаны активисты Ангелина Туровец и Руслан Яневич.

В Бобруйске утром 9 мая задержан журналист Владимир Репик. Он успел связаться с коллегами и сообщил, что ему инкриминируется статья 19.10 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики). По словам журналиста, поводом для задержания стал короткий видеоролик, размещенный на его странице в соцсетях. Cуд состоится 10 мая.

В Гомеле на площади Ленина во время прямого эфира был задержан фермер-блогер Юрий Ганцевич. Милиция на входе досматривала всех участников. Ганцевичу заявили, что нельзя проносить фотоаппарат с диаметром объектива более 4 см без соответствующего разрешения. Его попросили подождать. В этот момент из-за турникетов на него напали двое в спортивной одежде и потащили на улицу Советскую. Фермер просил их представиться, но ответа не последовало. Позднее оба заявили, что «из милиции». Ганцевич был доставлен в Центральный РОВД.

В 2019 году он баллотировался в Палату представителей. В 2020 году фермер зарегистрировал инициативную группу по своему выдвижению на пост президента, но подписи не собирал, напоминает БелаПАН .