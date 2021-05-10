Локдауны в Тунисе и Египте на отдыхе туристов не отразятся

Тунис ввел локдаун с 9 по 16 мая





Как разъяснила специально для нашего портала Алла Филимонова, генеральный представитель группы компаний Carthage group в России, СНГ и Европе, «Введенный в Тунисе локдаун не означает, что ухудшилась эпидемиологическая ситуация, речь идет о локальном локдауне исключительно в связи с окончанием священного месяца Рамадан, когда принято принимать гостей, ходить в гости, собираться большими семьями и компаниями, вести очень активную светскую жизнь. И чтобы сохранить здоровье, стабильность и туристический летний сезон 2021, власти страны ввели временные ограничения».





Как подчеркивает Алла Филимонова, ограничения касаются исключительно местных жителей. Меняется время комендантского часа, поездки между городами для жителей Туниса оказываются под запретом.





«Что чрезвычайно важно знать, — говорит Алла Филимонова, — обслуживающая компания, представляющая в Тунисе интересы туроператора, работает в обычном режиме, наши сотрудники имеют соответствующие разрешения. Экскурсии на период 9-16 мая будут проводиться, они не отменяются, маршруты будут скорректированы. Помимо выезда организованными группами с туроператором, туристы могут покидать территорию отелей, соблюдая необходимые меры профилактики (социальная дистанция, ношение маски, использование санитайзера), однако все объекты городской инфраструктуры на обозначенный период будут закрыты».





Также на период с 9 по 16 мая Египет вводит локдаун





Как сообщают туроператоры, введенные ограничения распространяются на курортные зоны вблизи Каира и Александрии, а также на крупные города. Согласно информации от египетских партнеров, вводимые ограничения не распространяются на курорты Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса-Алам. Никаких изменений в полетной программе или режиме работы объектов размещения не планируется. Туристы будут отдыхать в обычном формате, все экскурсии проходят по запланированному графику.