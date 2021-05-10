Лукашенко и Путин вчера обсудили проблемы по телефону: будет личная встреча





Кроме двусторонних отношений, Лукашенко и Путин поздравили друг друга с Днем Победы в ВОВ и обсудили ситуацию в Таджикистане и Украине (в частности, стремление Киева в НАТО).





Пресс-служба Кремля дополняет, что Лукашенко и Путин подтвердили «обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества».





Последняя встреча Лукашенко с Путиным состоялась 22 апреля. Переговоры тогда продлились более четырех часов. Никаких громких заявлений по итогам той встречи не последовало.







