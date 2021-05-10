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Фотофакт: В День победы многие фотографировались не с ветеранами, а с Николаем Лукашенко

10.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коля Лукашенко становится достопримечательностью скучных официальных меропритий.



Традиционное возложение венков в честь 9 Мая прошло у обелиска на площади Победы в воскресенье. В церемонии принял участие не только Александр Лукашенко, но и его младший сын Николай.



Многие поклонницы воспользовались возможностью сделать совместные снимки с молодым человеком. Среди фотографировавшихся были и известные люди, например, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и ее супруг, председатель "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмонт, пишет Sputnik.
 
 
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Коля Лукашенко становится достопримечательностью скучных официальных меропритий.
 
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